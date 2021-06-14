雲南象群沿路破壞力驚人　當地政府承諾向居民賠償

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-14 10:23

15隻野生亞洲象從雲南西雙版納一路北上，事件除引發國內關注外，近期也「紅」到海外，不過象群令多處農田及房屋受破壞。 雲南省林業和草原局動植物處處長向如武13日（周日）表示，雲南已對北遷亞洲象沿途造成的群眾經濟財產損失啟動野生動物肇事公眾責任保險定損賠付工作，待統計定損工作完成，將對沿線居民損失進行賠付。

央視報道指，象群4月16日進入玉溪到6月8日返回玉溪市境內前，北遷象群在玉溪市內活動共計41天，途徑9個鄉鎮（街道）轄區，穿過多個鄉鎮及村莊，造成400多戶群眾財產受損，報損預估經濟損失還在統計之中，主要以經濟農作物（香蕉、芭蕉、玉米、大米、水稻、芒果、青棗、火龍果、烤煙、甘蔗、紅薯等）損失為主。

報道又指，目前野生動物肇事公眾責任保險已覆蓋雲南全省，公眾無須單獨購買。2010年，全球首款野生動物肇事公眾責任保險在西雙版納開展試點，保險範圍為國家及雲南省重點保護陸生野生動物，造成的民眾財產損失及人身傷害，按照一定的賠付補償標準進行補償的保險。

內媒《新京報》早前曾報道指，根據玉溪發布數據顯示，截至5月27日，40餘天時間裡，該象群在元江縣、石屏縣共肇事412宗，直接破壞農作物達842畝，初步估計直接經濟損失近680萬元人民幣，嚴重影響當地群眾的正常生活生產秩序。