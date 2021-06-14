雲南野生象群北遷何時回家？　專家：大約在冬季，或長期留在玉溪

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-14 20:52

15隻野生亞洲象從雲南西雙版納一路北上，除了引起全國關注，近日更成為國際焦點。截至昨日（13日）傍晚6時，象群持續在玉溪市易門縣十街鄉小範圍活動。 對於象群未來走向以及何時回家等問題，雲南大學生物與環境學院教授陳明勇表示，目前已初步為象群規劃路線，引導牠們從玉溪新平行到普洱墨江，最終返回西雙版納，但回家時間可能是「大約在冬季」。

象群曾走到昆明市晉寧區夕陽彝族鄉。（新華社）

《春城晚報-開屏新聞》報道，從6月5日離開昆明市晉寧區進入玉溪市易門縣後，象群已在易門縣停留超過一周，其中一隻離群的公象位於象群東北方向，持續在晉寧區夕陽鄉活動。

象群停止北上是人為所致？

對於象群為何到達易門縣後停止北上，陳明勇解釋，大象並非停止北上，而是當局採取了一系列措施。監測人員每天通過觀測研究象群行為的變化，發現在環境不適宜時，象群的移動速度就會加快。因此，在象群進入晉寧雙河鄉後，當局就用大型車輛、機械設置障礙攔截，以及用食物引導象群，將牠們向西、南方向引導至易門，避開人口密集區域。

象群已在易門縣停留超過一星期。（新華社）

象群逗留易門縣與雨天有關

相比起此前日行十餘公里的速度，象群已在易門縣逗留超過一星期；牠們白天在山林休息，夜晚則外出活動、覓食。陳明勇分析，象群在易門縣停留，很大程度上是受天氣影響，降雨會減低大象移動速度，雨水入眼會導致行動不便，此外坡面泥濘濕滑，也導致大象容易跌倒。

此外，專家組判斷象群或正在等待離群的公象「歸隊」，相信雙方匯合後就會迅速離開。陳明勇介紹，象群和離群公象之間會有聲音交流，而在6月11日、12日，監測人員同步監測到離群公象和象群領頭母象的叫聲。離群公象收到「信號」後，正逐步往象群的方向靠近。目前，雙方的距離已經從18公里縮短至14公里。

象群回家時間「大約在冬季」

陳明勇表示，已初步為象群規劃路線，引導牠們從玉溪新平進入普洱墨江，最終返回西雙版納。他介紹，進入雨季後，大象的食物豐富，食物的誘導作用不大，但進食大量的植物後，大象都需要補充鹽分來消化植物纖維。由於易門縣一帶幾乎沒有含有鹽分的礦物質水塘，因此在引導策略上，也開始採取投餵一些含有礦物質鹽分的水源以引導象群。

陳明勇稱，在保證人和亞洲象都不受傷害的前提下，指揮部將繼續採取攔截、投食引導等措施，繼續控制象群不東進、不北上進入人口密集區域，繼續引導象群往西、往南移動，「最好的情況就是希望牠們能夠找回原來的路，或者重新發現一條道路往回走」。

然而，由於象群回家路上需要翻越紅河、哀牢山、無量山等一系列天然屏障，雨季來臨後紅河水漲，只有幾個月大的幼象過河風險很大，再加上夏季食物比秋冬季節豐富，因此指揮部研判象群在短時間內暫無法回到普洱或西雙版納，最樂觀預判可能要冬季才成功回家。