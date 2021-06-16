廣東女患末期肝癌欲尋親　殘疾生父道出背後苦衷

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-16 13:30

廣東惠州龍門縣29歲女子潘麗芬早前確診末期肝癌。由於知道自己是養父母所收養，擔心時日無多的她遂公開尋親。近日，潘麗芬56歲的生父李春生終於與女兒相認，並透露父女分開的來龍去脈。 原來，他早年因家庭原因選擇將包括潘麗芬在內的兩個女兒託付予兩戶人家撫養，本來約定孩子18歲後就會去看她們，可是後來他受傷癱瘓，經濟原因加上心中有愧下令他再也沒去過龍門縣，直到看到女兒尋親一事才醒覺不想再拖，「我可以獻血，無論她要什麼，我都可以捐給她」。

今年初，已經懷孕5個月的潘麗芬劇烈腹痛，到醫院一查發現已是末期肝癌，無奈只好引產。由於不知病情發展會怎樣，她迫切地想找到自己的親生父母，遂在養父母的支持下，求助於公益尋親組織「寶貝回家」，並通過中間人打聽父母背景。本月11日，即潘麗芬病床上尋親一事經《瀟湘晨報》報道一個多月後，偶然下經朋友的轉發看到報道的李春生主動聯絡記者，告知自己就是潘女生父。而在看過李的照片後，潘麗芬的養父母也確認其身份。

據了解，李春生是湖南衡陽常寧市官嶺鎮富貴村人，約二三十年前，他和妻子曾在惠州龍門縣平陵鎮的一個煤礦打工，期間生下了潘麗芬及其親生妹妹。由於二人在老家已有兩個女兒，無力撫養的他們遂將新生的兩個女兒先後送到當地兩戶人家撫養，並約定18歲以後再來看她們。可是計劃趕不上變化，李春生某次在煤礦工作時被重物砸中背部中樞神經，導致下半身知覺全失只能在輪椅上度日，並在拿到一筆賠償後便回了老家，靠着做點小生意維持生計。

李春生強調，自己心中一直惦記着女兒，也想等自己經濟條件好一些時再去找女兒，但礙於行動不便，加上家中還有另外兩個女兒以及後來出生的兒子，共3個孩子要養，生活重擔全壓在了妻子身上，因此一直未能成事，自己對於女兒心中一直有愧。而在去年，身體情況惡化的他更到醫院做了截肢手術。

寶貝回家組織義工周一（14日）表示，他們正在協助李春生及潘麗芬雙方採血，待以科學方法確定雙方關係後再安排他們見面。而已經完成了第五次化療的潘麗芬，也看到了生父錄製的影片，並哭了起來。她表示，看到片中的父親，聽他講這麼多年的經歷後，此前她心中很多的不解甚至怨恨都釋然了，並對父親表示理解。她又指，自己病情仍不明朗，已為此花費了近20萬醫藥費，同時也借了不少錢，自己對於能支撐多久也沒有數，然而即將能見到親生父母，也算完成了一個心願。