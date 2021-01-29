撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-01-29 18:41

90後的快樂童年中，當然唔少得追看自己喜歡的動漫。《名偵探柯南》、《火影忍者》等，每套作品都總有對情侶是自己極期望他們可以擁有美好收場，以下哪一對你最喜歡呢？

小時候睇動漫，總會對一些情侶組合的發展感到肉緊，大家都想他們得到好結局。尤其是有些並非官配組合，卻比官配更合襯的CP，就希望他們最後能逆轉初始設定，修正成果。近日連登網民開帖討論90後祝福過的動漫情侶，不知你最愛是哪一對童年回憶組合呢？

90後睇動漫心聲︰「跪求佢哋一定要有好結果。」

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日本動漫電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》今年在日本及海外掀起熱潮。不過，再熱播的作品都總有人不看，沒有看《鬼滅》的人活在常常充斥《鬼滅》的世界有甚麼感覺呢？有日本網絡插畫家就用插畫道出了一眾不看鬼滅的人的心聲。

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香港人喜歡日本娛樂圈，結衣BB、石原女神都在香港有超高人氣。相反，日本明明有這麼多女神，但亦有日本人會喜歡香港、內地和台灣的女星。

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