上海男為離家20年病妻傾盡積蓄並盜竊　檢方決定不起訴

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-18 15:30

據《上海法治報》周四（17日）報道，上海一名50多歲宗姓男子在妻子離家出走20年間，獨力照顧一家老小，包括年幼時因病致殘的女兒。早前，為了給回來的妻子治理癌症，宗男傾盡家財，還去盜竊。雖然其行為已觸犯刑法，涉嫌盜竊罪，不過考慮宗男的情況後，奉賢區人民檢察院依法作出不起訴的決定。

報道指，宗男的妻子當年在照顧了多重殘疾的女兒一段時間後，由於覺得生活失去希望，遂在女兒5歲那年不顧妻子和母親的責任離家出走，一走就是廿載。目前，已經25歲的女兒生活完全不能自理，連同87歲的老母親，一家老小的生活開銷全靠在物流公司任職貨車司機、月入約6000多元（人民幣．下同）的宗男獨力支撐。而平時生活節約的宗男，更是一年四季只有夏天才捨得租屋，其他時間都睡在貨車上小小的駕駛室中。

去年，宗男的妻子不幸得了癌症，需要花費大量費用以化療治病，這時她才想起了丈夫宗男，重新回到家中。而有情有義的宗男竟二話不說就拿出所有存款給妻子治病，還到處向親友借了10幾萬元。去年12月，他還多次趁無人之際，到奉賢區某超市盜竊牙刷、牙膏、沐浴露、洗髮水等日用品，再轉賣牟利。超市老闆很快便通過閉路電視鎖定每次都穿一模一樣衣服的宗男，其似乎也難逃法律制裁。

奉賢區人民檢察院最終依法作出對宗男不起訴的決定。（搜狐）

不過，承辦檢察官張欣在提審時，聽到宗男提及到自己有個殘疾女兒。之後，她多次向宗男親屬了解其家庭情況，並向民政局調取了宗的貧困證明，以及走訪了其同事甚至房東等，了解到宗男獲一致好評的工作作風、為人處世情況。

考慮到宗男4次進入超市盜竊財物總金額不滿2000元，犯罪情節較輕微，主觀惡性較小，且其為初犯並已賠償被害人經濟損失，獲得對方諒解；同時到案後如實供述犯罪事實，自願認罪認罰，家庭經濟困難，在奉賢有較固定的工作等因素，今年2月26日，奉賢區人民檢察院擬決定對宗某相對不起訴。至5月10日，經歷出具社會調查委託函、聽證會等程序後，奉賢區人民檢察院最終依法作出對宗男不起訴的決定。