訂婚兩個月燒百幾萬血汗積蓄　台男怨未婚妻「吃人不吐骨」謀悔約

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-29 13:15

許多人到了適婚年齡卻沒有伴，會透過婚友社（婚姻介紹所），希望找到適合的對象。而近日台灣一名網友分享，他在婚友社認識一名女子，兩人從去年交往到現在論及婚嫁，原本生活應該是非常甜蜜美好的，但他卻坦言十分後悔，因為自從求婚後，短短兩個月，該名網友就在未婚妻身上砸了500萬元（台幣，下同，折合約136萬港元）。貼文一出，也引起網友熱議。

原PO在《靠北老婆》發文指出，他在去年參加婚友社，認識了現在的未婚妻，原本談好今年結婚，但現在卻反悔了，因為未婚妻根本是「吃人不吐骨頭」……

度蜜月指定歐洲還要預60萬「買手袋錢」 點圖看看該未婚妻的嚇人要求及網民看法▼▼▼

原PO表示，兩人買新房，未婚妻卻要求頭期款及房貸都讓男方出，房子還要登記在自己的名下。不僅如此，小聘、大聘加起來就要146萬，還要30萬元的黃金套組，之後想去歐洲度蜜月20天，她還要原PO準備60萬元，為的就是買包包。未婚妻也要求，婚紗必須到沖繩去拍，並向原PO提出「幫她辦副卡」、「掌控薪水」、「喜宴要五星級飯店」、「買車送她」、「婚後不煮飯，三餐要外食吃餐廳」等條件。

原PO無奈表示，他婚前1600萬的積蓄是用肝換來的，每天工作14小時以上，「但是跟妳求婚後，短短2個月我就付了500多萬！」他也呼籲大家，參加婚友社，千萬不要讓對方知道自己收入、名下財產有多少，談結婚時對方如果不斷開條件，一定要小心，「我當初真傻，怎麼會被鬼迷心竅了」。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「想看看未婚妻本身條件如何？付出是否對等且值得？」、「好像大陸短視頻的劇情喔」、「原來有錢的男人都在婚友社啊～」、「不是公主，但有病的一堆」、「很多吃人不吐骨的是那些看起來不是公主的，有些看起來難養的，其實未必是真的吸血鬼」、「500萬看清一個人也是挺貴的，還好你即時跳出」。

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