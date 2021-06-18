王思聰求愛風波惹議　官媒：行為令人脊背發涼，逾越正常界限

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-18 21:25

周二（15日），內地首富王健林獨生子王思聰，與「姬圈（女同性戀的圈子）第一網紅」孫一寧在網上互罵一事引發廣泛關注。孫一寧率先曬出與王思聰的微信聊天記錄，爆料王思聰「愛而不得」，竟使出言辭威脅、線下騷擾等惡劣手段。 周五（18日），官媒《中國青年網》發表評論文章指，王思聰的所作所為令人脊背發涼，其行為早已逾越了男女之間「談情說愛」的正常界限，踏入了遊走在法律與到的邊緣的「危險地帶」。

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文章認為，王思聰與孫一寧之間，既是追求者與被追求者的關係，也是強勢方與弱勢方的關係。在雙方的感情互動中，王思聰一直顯得「求而不得」，但不論是在金錢資本、社會資源還是大眾影響力上，兼有「巨富之子」、「千萬大V」多重身份的王思聰，都是佔據絕對優勢的一方。而雖然孫一寧也算是一名公眾人物，但在王思聰面前仍然難免有所惶恐。

文章指出，目前此事在任何一個社交媒體中都有不少網民在開這件事的玩笑。客觀而論，王思聰的種種荒謬行為確實容易引人發笑，網友拿來娛樂一下，並非不能理解。但是，就像微博上關於此事的一條高讚評論所質問的，「你們覺得很好笑嗎？難道換成你你不害怕嗎？」

孫一寧曝光與王思聰聊天記錄（請點擊瀏覽大圖）：

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王思聰方面曝光的聊天記錄（請點擊瀏覽大圖）：

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文章稱，那些只想笑一笑的網民固然有「吃瓜」心態，但任何形式的騷擾與威脅，都應該受到譴責。弱勢方的權益應該得到維護，黑白是非不能被顛倒。在感情關係中明知對方反感，卻依然要「死纏爛打」，甚至為達目的不擇手段的人，不是自甘卑微的「舔狗」（即是在兩性關係中明知道對方不喜歡自己，還堅持不懈的喪失尊嚴和底線的去迎合對方），而恰恰是極端以自我為中心，隨時可能給他人帶來威脅。不管是王思聰，還是那些有著類似心態的人，對此都該有清醒的認知，以端正的態度謹言慎行。

文章強調，從王思聰被曝出的往事中可以看到，早在數年之前，他就曾對另一位女網紅公開發出過類似「見一次打一次」、「不弄死她老子不姓王」之類頗具威脅色彩的言辭，挑戰道德底線。身為公眾人物，其言行不該背離主流道德規範。在王思聰與孫一寧的爭端之中，雖然無法得知事件背後的「隱情」，但是作為「大V」中的「頂流」，王思聰的言行舉止都很不妥當，以至於給人「危險」之感。對此，輿論還應積極發揮自淨功能，敦促公眾人物在言行上作出正確的表率。