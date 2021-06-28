南航大學錄取通知書開盲盒　新生有機會抽到祝融號火星車徽章

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-28 15:38

內地近年興起盲盒熱潮，除了有常見的玩具盲盒、美妝盲盒，有博物館亦推出了考古盲盒，令消費者在家將「文物」出土。如今，有高校更將盲盒引入大學錄取通知書中。 南京航空航天大學昨日（27日）推出2021年全新版錄取通知書，除了封面及通知書包含諸多航空航天元素，每位新生都將隨通知書收到4個不同的徽章。

每位新生都將隨通知書收到4個徽章，其中2個為隨機放置的定制飛行器徽章。（微信＠南京航空航天大學）

校方介紹，錄取通知書封面上有宇宙、日月星辰、水陸兩棲飛機AG600、火箭等諸多航空航天元素，正中間則寫有南航校訓——「智周萬物 道濟天下」。打開通知書後，首先會見到立體層疊紙雕的層層雲團，長征五號火箭正在發射升空，北斗組網赫然眼前，C919 客機正在穿破雲層向更高處飛去，上述種種都是南航人近年來參與研發的國之重器。

在錄取通知書的夾板中，放置了20世紀50年代起的南航飛行器圖譜。除此之外，南京航空航天大學今年特別在錄取通知書中增加盲盒環節，每位新生都將隨通知書收到4個徽章，包括南京航空航天大學校名、校徽，以及2個隨機放置的定制飛行器徽章。

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盲盒的定制飛行器徽章共有7款，均與南航有着密切聯繫，包括解放軍第一種專業武裝直升機「直-10」、C919大型客機、「祝融號」火星車、高速無人機系統「銳鷹」、微小衛星「天巡一號」、輕型載人直升機「延安二號」以及火箭。

據介紹，南京航空航天大學創建於1952年10月，是新中國第一批航空高等院校之一。目前，不少航天工程人員都出身自南京航空航天大學，包括嫦娥三號、嫦娥四號、天問一號火星探測器系統總設計師孫澤洲，北斗三號衛星系統總設計師陳忠貴等等。