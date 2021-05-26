網民玩漢服盲盒竟抽到囚服　中國古代囚服原來不止一種顏色

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-05-26 21:00

受到日本福袋、扭蛋啓發，最近中國大陸年輕人流行玩「盲盒」。盲盒，顧名思義，就是在各個盒子裏裝不同的玩偶、手辦，在不知道盒子的內容物下抽盒，會抽到哪些物品全憑運氣。 雖然有機會抽到重複的款式，如果運氣不錯抽到隱藏款，那可是非常幸運的一件事。因此有不少年輕人對抽盲盒上癮，抽上10個、20個來湊齊所有系列，因而產生盲盒經濟學——「萬物皆可盲盒」。

由於「萬物皆可盲盒」，因此漢服圈最近也興起玩「盲盒」。日前有網友抽漢服盲盒，沒想到打開來的是囚服。（微博@絕對萌域）

日前內地有網民在網上發文表示，自己購買漢服盲盒，居然開出一套囚服。整套漢服就是簡單無花樣的白色布料，胸口印有一個「囚」字。其他網友留言：「我該同情你，可是我忍不住想笑」、「沒毛病啊，就是漢服啊」。

不過中國歷史上的囚服，可不是白色的。囚服被設計出來的原因，就是要將犯罪的人與一般小老百姓區分開來，關於囚服的文獻記載最早可追溯至戰國時代的《荀子．正論》載：「殺，赭衣而不純」。唐代學者楊倞作註解釋：「以赤土染衣，故曰赭衣……殺之，所以異於常人之服也」。

「異於常人之服」，代表這個顏色的服飾，不是一般人能夠穿的，那什麼人能穿呢？就是囚犯。春秋戰國時期，鮮豔顏色的服飾為貴族專有，囚犯則穿一種紅褐色的粗麻制筒衣，好與一般百姓的服裝有所區別。

而這個赭色的服飾，後來還成為囚犯的代稱。《漢書．刑法志》曾用「赭衣塞路，囹圄成市」來形容秦代律法嚴酷，導致路上都是犯人、監獄連片。不過有關於戰國、秦漢時期的囚服外觀造型，目前學界尚未有共識。但可以肯定的是，中國各朝代對於囚衣的顏色選擇有相當高的一致性，大部分都以赭色作為囚服的顏色。

這與古代服裝禮儀文化有密切關連，服飾不僅要美觀還要能區別身份等級，不同身份的百姓，在衣料的選用、顏色的搭配、冠履等配飾的穿戴方面，歷朝皆有嚴格的規定、不可僭越。因此，顏色同樣也有劃分社會身份等級的功能。

在歷史文化的積累下，中國人有一套自己的用色法則，而青、赤、黃、白、黑，這五色是能從大自然中提取的五個原色，被視為「正色」。而用這五個原色相混得來的顏色，則被稱作「間色」。

古人認為，雜亂會導致人的混亂與錯誤，因此對於顏色採取：「正色貴，間色賤」的態度，而紅中帶褐、混雜黑色的赭色，像極了血液乾枯的顏色加上又是間色，於是就被選作囚服的顏色。

在網絡上隨便搜「囚服」，都是無任何裝飾、刺繡、白色，搭配各朝代服裝形制，都沒有赭色。（微博@緋月輕描）

那麼，今日常在古裝、傳統戲劇中看到的白色囚服是怎麼來的呢？這就要説到對場合着裝有着極高要求的古人了。這就要説到在居喪、災禍、問刑等凶事時，古人所穿着的服裝了。

在遭逢這些不祥之事時，古人會穿着未經過染色，或是白色的衣服，稱作「素服」。素服雖然可作為喪服、弔唁時的服裝，但也能拿來當作囚服。《資治通鑑．唐昭宗天覆三年》：「鄂曰：『降將未受梁王寬釋之命，安敢乘馬衣裘乎！』乃素服乘驢至大梁。」元代史學者胡三省（1230－1302年）作註解釋：「素服，囚服也」。由此可知，素服也能當作囚服穿，由於傳統戲曲民眾偏愛平冤等劇情，主角穿着一身素白服飾喊冤，就成為人們對於古代囚服是白色的刻板印象。