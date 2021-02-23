《唐宮夜宴》帶挈河南博物院爆紅　萬二個考古盲盒幾日售罄

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-23 20:13

近日，河南衛視春晚展現唐朝歷史文化的舞蹈節目《唐宮夜宴》在全國爆紅。由於節目的靈感來源正是藏於博物館的隋唐樂舞陶俑，加上河南博物院不少鎮院之寶在表演亮相，連日來前去河南博物院參觀的遊客絡繹不絕，又帶動博物院的文創產品熱賣起來。

《唐宮夜宴》展現盛唐氣象，大獲成功（點圖放大）：

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《唐宮夜宴》這支5分多鐘的舞蹈展示了唐朝女樂官從準備、整理妝容到夜宴演奏的過程。表演中更出現河南博物院不少鎮院之寶，包括出土於安陽殷墟的「婦好鴞尊」、春秋時期的「蓮鶴方壺」、中國最早的樂器實物「賈湖骨笛」。

內媒報道指，河南博物院的工作人員表示，每年這個時期，來河南博物院參觀的人數都會不同程度增加，但像今年這樣遊客激增是不多見的，許多遊客是看了《唐宮夜宴》，充滿對文物的好奇才來的。

大量珍貴的歷史文物在表演中登場（點圖放大）：

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報道又指，在20日上午還未到9時，河南博物院門口已經有不少遊客排隊等候。在《唐宮夜宴》表演中亮相的「蓮鶴方壺」等文物尤其吸引遊客。

此外，河南博物院的文創產品也跟著熱賣起來。河南博物院在新春期間推出數百盒「古錢幣」巧克力。該款巧克力包含10種院藏「古錢幣」，涉及春秋、戰國、西漢、新莽、北宋、北齊等時期，造型各異且極其精美。

河南博物院去年底將盲盒概念與文物結合，把青銅器、元寶等「微縮文物」藏入土中。消費者要用「洛陽鏟」層層挖土，再慢慢掃去浮塵，神秘的「文物」就會慢慢呈現全貌，猶如化身考古學家，親身參與及了解考古挖掘過程。

考古盲盒從2月10日開始在線上一次性上架12000個，截至2月15日已經售罄，線下每天推出500個預約號，每人限購3個。河南博物院文創商店工作人員表示：「這幾天的線下預約號每天上午就被約完，考古盲盒仍舊賣到脫銷。」

河南博物院早前推出考古盲盒，大受歡迎（點圖放大）：

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內媒報道又指，河南春晚原班創作隊伍將於2月25日推出元宵特別節目「河南博物院元宵奇妙夜」，《唐宮夜宴》的出品方鄭州歌舞劇院將上演舞劇《宮燈舞》。據了解，鄭州歌舞劇院以曹植的《洛神賦》、《七步詩》和中原傳說為依托創作了舞劇《水月洛神》，而《宮燈舞》則為《水月洛神》中的精華片段。

（綜合報道）