廣州婦懷孕7個月確診急性血癌　剖腹產子後「砒霜」竟成救命藥？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-04 18:23

眾所周知，砒霜是「毒藥之王」，只要誤服就有機會危及性命。廣東廣州市已懷孕31周的孕婦黃燕（化名），不幸在孕期間患上急性早幼粒細胞白血病（Acute Promyelocytic Leukemia, APL）。為了減低母兒猝死風險，醫生決定為她剖腹產子。黃燕產子後立即轉入血液科，以砒霜及維甲酸治療，至近日終於母子平安出院。

黃燕的兒子因早產在新生兒科治療，目前體重已達標出院。

黃燕憶述，2年前懷孕3個月時因陰道出血小產，直至去年才再次懷孕，惟她懷孕7個月時發現身體再次出現異常，牙齦出血且全身瘀斑。她於是輾轉多地就醫，但病情日益嚴重，最終到廣醫三院廣州重症孕產婦救治中心接受治療。她入院後，隨即確診患上急性早幼粒細胞白血病。

由於她當時已懷孕31周，胎兒約重1.2公斤，若及時終止妊娠、搶救，新生兒存活率可達 90%。相反，若繼續妊娠則有機會導致嚴重感染、大出血，從而錯過最佳分娩時機，增加母兒猝死風險。經反覆論證，醫生最終建議黃燕終止妊娠，接受剖腹產子。

醫生為黃燕剖腹產子。

黃燕產子後立即轉入血液科治療，以砒霜及維甲酸治療，而早產的兒子經新生兒科治療後，體重已增加並達到出院標準。最終，黃燕歷經42天的化療後，症狀得到緩解。雖然她已出院，但醫生指黃燕在未來1年仍需定期回院鞏固和維持用藥，直至完全康復。

急性早幼粒細胞白血病是一種俗稱「血癌」的血液腫瘤，發病時骨髓中異常的白血病細胞大量增殖，蓄積於骨髓並抑制正常細胞生長，廣泛浸潤肝、脾等臟器，腫瘤細胞釋放出顆粒，觸發人體內的凝血系統。病人會全身廣泛出血，血壓下降，多髒器衰竭，病死率極高。

砒霜（三氧化二砷）靜脈注射液。（網上圖片）

從古至今，砒霜都被視為毒藥，不少經典文學甚至古裝影視劇中都會以砒霜毒殺人。直至上世紀70年代初，黑龍江有食道癌病人經常使用含砒霜的中醫秘方治療後癌腫萎縮，食道不再堵塞，砒霜在癌症治療方面的功用才得以被重視。

1972年，哈爾濱醫科大學率先從中醫驗方中發現砒霜的主要成分亞砷酸（三氧化二砷）對急性早幼粒細胞白血病的療效，研究人員發現砒霜可使白血病腫瘤細胞向正常細胞轉化。經研究，最終研製出砒霜（三氧化二砷）注射液，用於治療急性早幼粒細胞白血病。

事實上，「砒霜治療白血病」並非直接應用砒霜，而是以砒霜為原料、經特殊加工製成的靜脈製劑，治療劑量每日不超過10mg，與普通砒霜有天壤之別。國內有腫瘤專科醫院正開發口服砷劑（砒霜），未來有望可代替「靜脈注射砒霜」。

（綜合報道）