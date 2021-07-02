曾為TVB「四大花旦」之一　網曝陳慧珊在深圳培訓機構任英文老師

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-07-02 19:04

曾被捧為TVB「四大花旦」之一的香港女演員陳慧珊，近日被發現在深圳一家英語培訓機構當起英文老師，不少網民均為此感到驚訝，甚至有留言表示「想去上課」。《香港01》已就此事咨詢陳慧珊本人，目前未獲回覆。

陳慧珊的個人頭像、名字出現在網頁中。（關鍵詞教育官網）

據深圳市關鍵詞教育培訓中心官方網頁顯示，陳慧珊的個人頭像、名字出現在「師資力量」的「專家團隊」一頁中，下方則註明其背景為「美國波士頓學院傳理系，香港大學教育學院（英語系）在讀博士，曾任TVB英文台節目主播」。據官網介紹，該培訓中心於2010年在深圳開設線下學習機構，長年致力於英語培訓、海外遊學等多種國際教育項目，旗下擁有關鍵詞青少兒英語、和喬希家的書兩大品牌。而陳慧珊則屬於關鍵詞教育專家團隊一員。

消息一出隨即引發網民們關注，不少留言驚嘆於陳的名校履歷，亦有感慨其轉行當老師。有網民更稱：「當年她扮演的知性美女可是很多人的夢中情人。很多深圳的家長朋友估計有找她為孩子試課的衝動了，畢竟那可是自己當年的偶像啊。」

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現年51歲的陳慧珊畢業後曾在波士頓電視台任職助理編導，後1994年和前夫鍾偉明一起返回香港，加入無綫電視明珠台的新聞部，擔任新聞節目及天氣節目主持、記者及編導等。1996年，她轉職成為藝人，以《壹號皇庭5》作為處女作，此後也主演過不少經典劇集，如《妙手仁心》、《創世紀》、《衝上雲霄》、《女人俱樂部》等。

其中在2002年，陳慧珊憑領銜主演《絕世好爸》的高珮怡（Tracy）一角，獲得《萬千星輝賀台慶2002》的「本年度我最喜愛的女主角」及「本年度我最喜愛的電視角色」，成為出道年資最短的「香港雙料視后」，以及成為首位TVB電視頒獎典禮成立後出道的視后。故此，陳與蔡少芬、宣萱及郭可盈一同被捧為TVB的四大當家花旦。

港大官網信息顯示，陳慧珊正就讀博士。（港大官網）