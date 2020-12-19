女人俱樂部｜陳慧珊回流一心想做記者　被名監製睇中一劇成名！

由陳慧珊、吳啟華、李若彤及李麗珍領銜主演的2014年無綫劇集《女人俱樂部》（又稱《M Club》），近日於深宵時段重播。陳慧珊（Flora）於劇中飾演舞蹈中心的CEO，除了擅長飾演專業人士，在現實她也是名副其實的職業女強人，而演藝路亦頗一帆風順。陳慧珊在波士頓學院修讀新聞學，畢業後到波士頓電視台擔任助理編導，由於華人在美國沒有太好的機會，決定與鍾偉明結婚後回港發展，她沒想過這決定影響了她的人生。

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陳慧珊一心想做記者，卻因為中文不好接連被拒，最後在明珠台得到了一份娛記工作，有時運氣來了擋也擋不住，入職不久，明珠台的英文主播紛紛跳槽，機會落在英文流利的她身上，讓她從娛記直接晉升做節目主播兼責天氣報告，然後她被無綫電視劇監製鄧特希相中，邀她出演《壹號皇庭》。

起初，她沒想過進演藝圈，並沒答應；但鄧特希認定陳慧珊是自己筆下人物的真人版，便「三顧草廬」，於是陳慧珊辭去明珠台主持一職，在1996年轉戰TVB。就這樣，《壹號皇庭5》成了陳慧珊的處女作，她也成了鄧特希筆下對事業專注、在生活上獨立的歐子強，一躍成名，深得觀眾喜愛。次年更憑《鑑證實錄》以一年的年資首度提名「最佳女主角」。