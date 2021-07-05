傳51歲陳慧珊深圳做英文老師　培訓機構回應：她專注教育不曾炒作

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-07-05 14:39

曾被捧為TVB「四大花旦」之一的香港女演員陳慧珊，近日被發現在深圳一家英語培訓機構當起英文老師，不少網民均為此感到驚訝，甚至有留言表示「想去上課」。 涉事的培訓機構發布回應稱，陳慧珊在12年至17年，的確在該機構的老師名單中，但低調的她只專注在提升學生的語言能力和素質，不曾炒作，「只是在做好一個教育工作者，一個老師應該做好的事情上。」

7月4日，深圳市關鍵詞教育培訓中心微信公眾號發布《回應|關鍵詞教育創始人回應熱搜話題「陳慧珊轉行」》一文。文章提到，陳慧珊老師2012至2017年的確為該培訓機構做出了傑出貢獻，但不是現在，而且現在陳慧珊老師也只是該培訓機構的好朋友，早已不在老師名錄中了。

該公眾號此前的文章曾提及，2012年該機構成立深圳太古城校區，「品牌合作代言人陳慧珊女士出席了開業活動」。

陳慧珊的個人頭像、名字出現在網頁中。（關鍵詞教育官網）

據此前報道，深圳市關鍵詞教育培訓中心官方網頁顯示，陳慧珊的個人頭像、名字出現在「師資力量」的「專家團隊」一頁中，下方則註明其背景為「美國波士頓學院傳理系，香港大學教育學院（英語系）在讀博士，曾任TVB英文台節目主播」。

實際上，《香港01》在關鍵詞教育官網查詢時發現，陳慧珊早在2012年就讀於香港大學教育學碩士學位期間，就正式受邀成為關鍵詞教育前身的深圳朗文青少兒英語資深教育顧問。還曾於2013年1月，在朗文青少兒英語東海校區，與中、外教就英語教學方面進行交流溝通。

據深圳市關鍵詞教育培訓中心官網顯示，陳慧珊早在2012年就正式受邀成為深圳朗文青少兒英語資深教育顧問。（關鍵詞教育官網）

據官網介紹，該培訓中心於2010年在深圳開設線下學習機構，長年致力於英語培訓、海外遊學等多種國際教育項目，旗下擁有關鍵詞青少兒英語、和喬希家的書兩大品牌。而陳慧珊則屬於關鍵詞教育專家團隊一員。

消息一出隨即引發網民們關注，不少留言驚嘆於陳的名校履歷，亦有感慨其轉行當老師。有網民更稱：「當年她扮演的知性美女可是很多人的夢中情人。很多深圳的家長朋友估計有找她為孩子試課的衝動了，畢竟那可是自己當年的偶像啊。」

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現年51歲的陳慧珊畢業後曾在波士頓電視台任職助理編導，後1994年和前夫鍾偉明一起返回香港，加入無綫電視明珠台的新聞部，擔任新聞節目及天氣節目主持、記者及編導等。1996年，她轉職成為藝人，以《壹號皇庭5》作為處女作，此後也主演過不少經典劇集，如《妙手仁心》、《創世紀》、《衝上雲霄》、《女人俱樂部》等。

其中在2002年，陳慧珊憑領銜主演《絕世好爸》的高珮怡（Tracy）一角，獲得《萬千星輝賀台慶2002》的「本年度我最喜愛的女主角」及「本年度我最喜愛的電視角色」，成為出道年資最短的「香港雙料視后」，以及成為首位TVB電視頒獎典禮成立後出道的視后。故此，陳與蔡少芬、宣萱及郭可盈一同被捧為TVB的四大當家花旦。

港大官網信息顯示，陳慧珊正就讀博士。（港大官網）