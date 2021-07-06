內地高考｜廣東租客兒子取608分優異成績　房東免未來四年租金

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近日，廣東中山一名租戶的兒子，因在高考中取得608分的優異成績，而獲得房東「未來4年免房租」的獎勵，引發關注。有網民將該房東稱為「中國好房東」。

住宅樓的門上貼著紅色的祝賀海報。（新民晚報）

6月25日起，廣東省的高考成績陸續放榜，位於中山市坦洲鎮的一棟住宅樓外墻上，掛著「恭喜本樓租戶之子高考取得608分的優異成績，為表示祝賀房東決定為該住戶免房租4年」的紅色條幅。

除此之外，該棟大樓的門上亦貼著「恭喜本樓住戶412左先生之子高考取得608分的優異成績，為表示祝賀，房東決定為其住戶免租四年，以資鼓勵」的海報。

據該棟住宅樓的所有人張先生介紹，早年前在坦洲鎮建了這棟樓用以出租，租戶左先生已在此租住了十年時間，每月的租金為220元（人民幣，下同），在此期間房租一直未有漲過。張先生指，左先生夫妻分隔兩地，省吃儉用，一直辛苦供孩子上學。

住宅樓外側的條幅。（新民晚報）

張先生說，6月底，得知左先生的兒子在高考取得608分的成績後，感到開心，於是決定為他免掉4年的房租，亦希望藉此機會鼓勵更多孩子努力學習，回報父母和社會。

網民點睇：

「給房東點讚」。

「有多少房東可以做到十年不漲，一年不漲已經很好了」。

「不管多少錢，都是房東的心意」。

「炒不炒作，人家也相當於貢獻了一萬塊錢」。

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