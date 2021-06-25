內地高考｜福建有考點提前近3分鐘打結束鈴　省教育廳問責多人

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-25 20:25

6月7日，福建福州有高考考點在語文考試中，提前2分40秒打鈴結束考試，引發廣泛關注。福建省教育廳今日（25日）發布公告，處分了多名相關負責人，並表示將杜絕此類情況再發生。

6月7日，福建師範大學附中高考考點，在語文科目考試時提前2分40秒打結束鈴。（澎湃新聞）

6月7日上午，福州市倉山考區福建師範大學附中高考考點，語文科目考試時提前2分40秒打結束鈴。事發後，福建省教育考試院證實此事，並初步認定事件是人為工作失誤所致，考慮到高考仍在進行，為了穩定考生情緒，福建省教育考試院決定將在高考結束後作出具體的處理意見。

據「福建教育微言」微信公眾號今日消息，福建省教育廳已對該考點的考生試卷作出複核複審工作，專家組經集體分析、商議、評判和審核，確定复核審核結果，切實維護全體考生合法正當權益。

針對事件相關責任人，福建省教育廳根據《國家教育考試違規處理辦法》（教育部令第33號）規定，給予福建師大附中考點主考溫青記過處分；給予副主考阮雲降低崗位等級處分，並撤銷其福建師大附中副校長職務；給予考務負責人王成秩降低崗位等級處分，並撤銷其福建師大附中教務主任職務；給予司鈴員侯長華降低崗位等級處分；撤銷林雄明的福州市倉山區高招辦主任職務。相關責任人黨紀處分正按幹部管理權限和程序依紀依規進行處理。

福建省教育廳要求，應從事件中吸取教訓、舉一反三，進一步健全考試管理工作機制，完善各類考試考務管理制度，堅決杜絕此類情況再發生。