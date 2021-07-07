殘疾女生高考606分報讀計算機系：自幼坐輪椅　想在網絡遨遊天地

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-07-07 18:34

身患殘疾、自幼便與輪椅相伴的四川眉山市女高考生譚伍越，在今年的全國高考取得606分成績，超出四川省理科本科第一批次分數線85分。她在接受內媒《紅星新聞》訪問時透露，自己選擇報讀計算機系，因為她的夢想是能夠「在網絡遨遊天地」、靠電腦相關工作賺錢養家。

18歲的譚伍越身患先天性脊肌肉萎縮，從小不能站立。雖然坐在輪椅上，但與人對視時，她始終帶著溫柔的笑意，絲毫沒有抱怨命運的不公平。高中三年，譚伍越在校期間，獲得了各類助學金、獎學金累積4.8萬餘元（人民幣．下同）。

譚伍越自小便不能直立行走。（紅星新聞）

譚伍越說，這次高考還算發揮正常，第一志願填的是成都理工大學的計算機系。原來，由於不能正常行走，她每天除了睡覺，其餘時間幾乎都在輪椅上度過。但「世界很大，她仍然想去看看」，於是便夢想通過學習計算機，在網絡上「遨遊更廣闊的天地」。

她表示，考慮到自己的實際情況，其他工作並不適合自己，而和計算機相關的工作，只需要在電腦上就能實現賺錢養家。

譚伍越的哥哥亦患有相同的疾病，終日躺在輪椅上，生活完全不能自理。2018年，譚伍越以優異的成績考入了仁壽一中南校區，開始奮戰高考，成為全家人的希望。

學校也特別照顧她，在地面樓層安排一間宿舍給母女兩人免費居住，並安排她的母親伍雪英在食堂務工，以便她隨時出現在女兒身邊，時刻照顧女兒。伍雪英表示，她每天早上6點半起床、晚上11點半睡覺，「女兒的作息表就是我的作息表」。

譚伍越的老師透露，譚伍越入校時成績是班上第29名，後來一直穩步上升，曾考取全班第一。高中三年，學校免除了譚伍越的書學費、生活費和住宿費，她還獲得了各類助學金、獎學金累積4.8萬餘元。面對幫助過她的愛心人士，譚伍越總是會手寫感謝信表達謝意。

譚伍越所在學校的相關負責人表示，如果她順利進入大學，還將繼續資助她，幫助她完成大學學業，希望她以後能成為家鄉的驕傲。