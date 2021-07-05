七一刺警案｜維他奶聲明未平息質疑　內地商戶自發下架相關產品

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-07-05 10:53

50歲維他奶採購員梁健輝在七一銅鑼灣事件中，襲警後自殺離世。維他奶因在內部通告中提到死者「不幸逝世」，公司向其家人致深切慰問的措辭引起爭議，除人代言人割席，內地網民亦發起抵制。目前，全國多地店舖已經或準備下架維他奶產品。

《極目新聞》報道，有網民在社交平台發文稱，其所在店鋪已經或準備下架維他奶產品。有購物中心及餐廳的員工稱，因維他奶表示慰問襲警員工，且後續道歉不夠誠懇，已經對維他奶相關產品作下架處理。在內地知名生鮮配送平台「叮咚買菜」App搜索維他奶產品，顯示相關貨物均處於「補貨中」。

據四川綿陽市「好又多超市」的員工發布的內部通知顯示：「因香港維他奶品牌慰問刺警兇手，請食品部看到消息即刻下架維他奶公司產品，並聯繫供應商退貨」。該超市員工稱，昨日（4日）上午接到店長通知，因最近的香港事件，正在清點維他奶產品，準備作下架處理。

7月2日，維他奶集團發出內部通告，證實在銅鑼灣用刀襲警後自殘死亡的50歲疑兇梁健輝是公司採購主任。通告提到死者「不幸逝世」，公司會向他的家人致以深切慰問。翌日（3日），維他奶兩度發聲明，稱通告「措辭極為不當」，指涉事員工個人撰寫的內容不應在公司內部發布，重申嚴厲譴責暴力和破壞香港社會安定的行為。

然而，不少內地網民指出維他奶在慰問襲警員工的通告中，文件標註有檔案編號，因此猜測慰問通告並非員工個人行為。