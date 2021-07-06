七一刺警案｜馬蹄露罷買維他奶　批百佳推7蚊換購優惠「害香港」

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-07-06 20:20

維他奶旗下員工涉及七一刺警案，集團內部發通告慰問在七一當日於銅鑼灣刺傷警員後自殺身亡的員工家屬，引發內地網民抵制，品牌在內地的代言人亦發聲明割席，且傳出不少內地店舖將產品下架。 事發至今，高志森、李力持等香港「愛國藝人」已先後在微博發文聲討維他奶。藝人馬蹄露周一（5日）也在微博接力發文，呼籲罷買維他奶旗下產品，並發布一張百佳門市的照片，斥責百佳超市推出「加7元換購1排維他檸檬茶」活動「害香港」。

馬蹄露周一連發兩篇微博，她以簡繁混合的文字寫道，只有水才是人體必須的生命之泉，並提出三大理由來拒絕維他奶品牌飲料，包括「一般的飲料可有可無」、「原來最大股東是三菱日聯金融（日本右翼反華金主）！」、「祖国譲你們的企業在中國每年賺50億，仍然不安份…..」，配圖寫着「請飲其他」。

在第二篇微博中，她指「李黃瓜是如此狠毒的敗類，上次屈人水招紙已寫港獨隱語，今時今日還要繼續害香港！😡😡😡」，配圖是百佳門市貼有「加7元換購1排維他檸檬茶」的單張。

馬蹄露日前吹奏口琴來慶祝中共建黨百年。（微博@馬蹄露Celine）

對於馬蹄露的發言，有內地網民留言回應，附和「永遠不買」、「維他，滾」。還有網民表示，「李黃瓜」（指長和系創辦人李嘉誠）的行為會遭受報應，還有人讚馬蹄露有勇氣，稱「不愧是大姐本色，李黃瓜也敢罵」。不過也有網民不以為然，認為抵制只是說說而已：「說好抵制H&M，遇見打折還不是跑進去買了，如同魯迅筆下那些吃人血饅頭治病的愚昧人」。