網傳維他奶主席內部信　稱愛國愛港「已銘刻進維他奶的DNA」

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-07-07 15:24

維他奶旗下員工涉及七一刺警案，集團內部發通告慰問在七一當日於銅鑼灣刺傷警員後自殺身亡的員工家屬，引發內地網民抵制，品牌在內地的代言人亦發聲明割席，且傳出不少內地店舖將產品下架。 繼維他奶集團早前發出聲明解釋事件後，內地微博周二（6日）再傳出一封署名維他奶主席羅友禮的內部信，稱已解僱撰寫通告的員工，並強調「愛國愛港已銘刻進維他奶的DNA」。

這封由簡體字撰寫的信件提到，已解僱該名案發後私自撰寫內部通告及發布的員工，同時對該名員工保留追究法律責任的權利。

信中提到，集團會繼續嚴厲譴責破壞香港、內地和所有經營所在地安全與穩定的暴力行為。7月1日的刺警案是公然挑戰法律的嚴重違法暴力行為，完全違背公司的核心價值。目前集團正全力支持和配合港府和警方根據國安法進行的徹底調查，希望案件盡快水落石出，祝福該名不幸受傷的警員能早日康復。

信中還稱，作為一間擁有80多年歷史的企業，「愛國愛港已經銘刻進維他奶的DNA」。信件提到，1940年，維他奶集團創辦人羅桂祥創立維他奶，是希望在特殊時期為香港人提供價值相宜的營養品。內地改革開放後，父親羅桂祥滿懷愛國之心率先進入內地開展經營，指不僅為香港，亦為所有中國人提供服務。