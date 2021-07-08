高考前夕父親病逝　少年考上大學拒好心人資助：想靠雙手賺學費

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-07-08 15:30

四川綿陽市19歲少年陳亮自幼喪母，從小與父親相依為命。然而，在高考前夕，年邁的父親因病去世，陳亮只能將父親遺體火化後忍痛走入考場，他最終沒有辜負父親最後的期望，成為一名準大學生。 如今，陳亮一邊做暑期工，一邊等候大學的錄取通知書，雖然不少人都想資助他讀大學，但陳亮都一一婉拒，「感謝所有好心人，但我想靠自己的雙手和勞動，去掙上大學的學費、生活費，我也會努力回報社會」。

陳亮與父親合影。（紅星新聞）

《紅星新聞》報道，陳亮表示，65歲的父親今年年初一直感覺胃不舒服，難以進食，但為了省錢不願到醫院檢查，直至3月才入院，結果被確診患上食道癌，但仍安慰他稱「沒得事，我能堅持，你自己好好準備高考」。陳亮希望父親住院，但對方拒絕，「雖然父親說沒事，但我知道他是為了節約錢，也是不想讓我分心備考」。

自此，陳亮每個周末都會從學校趕回家，帶父親到醫院輸液，並會不定時請假回家探望。由於父親患病不太能進食，身型日漸消瘦，後來更是瘦骨嶙峋，「我在學校裏，心中無時不在地牽掛着父親，擔心突然就見不到他了」。

6月5日上午，陳亮攙扶輸完液的父親準備回家，結果後者突然倒下，雖經醫生全力搶救，仍不幸離世。當天，陳亮強忍悲痛將父親遺體火化，翌日（6日）一早回校參加高考，待考試結束後又回到家中處理後事。直至6月22日，高考成績出爐，陳亮的分數剛好過二本線（普通大學），「我原本以為只能上專科線，看到成績的那一刻，我哭了，也在心中默默告訴了父親」。

陳亮原本有一名兄長，但10歲時意外死亡，父母之後才誕下陳亮。然而，在他1歲多時母親因病去世，祖父母亦相繼離世，父親為了照顧他只能在附近做散工，父子倆一直沒有分開過。雖然陳亮讀中學時開始住校生活，但父親未有外出工作，仍留在當地做散工養家，而陳亮每逢周末時就回家打掃衛生，洗衣煮飯等。

目前，陳亮在綿陽市安州區蝴蝶谷翎谷濯纓度假民宿做暑期工，手機不時都會響起，微信上更有數十人申請添加好友，不少人都想資助他學費、生活費。然而，陳亮一直婉言謝絕，希望靠自己雙手賺錢，「我從小和父親相依為命，我懂得，只要靠自己的雙手和勞動，就能滿足生活需求。我非常感謝所有好心人，但我現在可以打暑期工，上大學時可以助學貸款、掙獎學金以及勤工儉學，我相信我能通過我自己完成大學學業」。

陳亮在綿陽市安州區蝴蝶谷翎谷濯纓度假民宿做暑期工。（紅星新聞）

綿陽市安州區民政局相關負責人表示，陳亮以前一直是低保戶，其父去世後他將繼續享受低保，每月有400元（人民幣，下同），然後按照安州區困難群眾每年單次救助3000元，再加上增加兩次臨時救助，可以讓陳亮每月至少有1000元的政策兜底資金。

安州區教體局工作人員表示，若陳亮被大學錄取，將為其爭取助學貸款和助學金，幫助他順利完成學業。安州區學生資助管理中心相關負責人則表示，若陳亮被大學錄取，將為陳亮辦理生源地貸款，一年最高有8000元；另可以為他申請金秋助學，最多有3000元資助。