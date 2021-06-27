深圳抽檢茶飲店網紅飲品　逾7成店家違規添加人工色素日落黃

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深圳市市場監督管理局近日抽檢當地20間茶飲店售賣的「泰式茶飲」等網紅飲品，在其中15間的樣品中檢出違規添加的人工色素日落黃（本港食物添加劑代號110），佔抽樣批次的75%。當局決定針對相關飲品開展為其兩個月的專項整治。

報道稱，深圳市市場監管局已對檢測不合格的15家茶飲單位進行立案調查，同時引導餐飲單位做好品質管理，立即下架和銷毀不合格產品，如果抽檢不合格項目由原料茶底帶入的，同時向供貨商傳達不合格資料，對不合格產品進行控制、源頭追溯、原因排查和整改。

違規添加色素的「泰式檸檬茶」。（澎湃新聞）

報道指，長期或一次性大量食用色素含量超標的食物，可能會引起過敏、腹瀉等症狀，當攝入量過大，超過肝臟負荷時，會在體內蓄積，對腎臟、肝臟產生一定的傷害。

根據內地《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》（GB 2760-2014）規定，在常用的人工合成着色劑中，日落黃、莧菜紅、胭脂紅（本港稱麗春紅4R）不能在茶飲料中使用；茶飲料中檸檬黃（本港稱酒石黃）和誘惑紅（本港稱Allura紅AC）的最大使用量為0.1g/kg，亮藍的最大使用量為0.02g/kg。

日落黃為人工色素，內地規定茶飲品不得添加。（澎湃新聞）

而根據香港相關法例《食物內染色料規例》，以上提及的色素均為准許使用的染色料。

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