內地高考｜錄取通知書陸續寄出　唱歌、開盲盒等創意元素吸睛

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-07-10 10:00

內地高考志願填報陸續完成，部分高校已開始向莘莘學子寄送錄取通知書。今年不少錄取通知書都花足心思，不乏發光、唱歌、開盲盒等元素，由於極富創意和設計感，以及包含各種特殊寓意，成功引起公眾的關注。

據中新網報道，各省份已陸續確定了高考招生錄取時間，多集中於本月上旬，不少院校已經開始了錄取通知書的投遞工作。例如，北京語言大學發出當地第一封普招錄取通知書，其靈感取於中國傳統剪紙藝術，同時融合了中國風及當下流行的像素風表現形式，向學生傳達傳統與現代、中華文化與世界文化相互交織、融合與發展的理念。

與北語不同，同樣用了紙藝風格的山東青島農業大學錄取通知書採用的是立體紙藝設計，含四層縱深場景結構，有大學生開啟4年美好生活的寓意，其本身更可作為紀念相框。而江蘇南京航空航天大學，則在錄取通知書禮盒中加入立體層疊紙雕，長征五號火箭發射升空、北斗組網，以及火星探測器、直10等元素都赫然在列，另外該校還專門在禮盒中增加盲盒互動環節，把7種不同的航空、航天、民航飛行器，隨機選取2種放進通知書中。

除了紙藝風格，一些高校採用了科技元素，例如上海大學的錄取通知書會給本科新生一顆「未來芯」，只要啟動其鑰匙校徽背後的按鈕便可以點亮，將其貼近手機即可讀取微信小程序「上大錦SHU」，並第一時間觀看「紅色傳承」宣傳片以及取得個人專屬電子錄取通知書。

至於南京的東南大學則不止是流於紙上，新生打開通知書禮盒時，會聽到東大校歌的歌聲，同時點亮學校地標大禮堂，而將通知書紙張放在光線照射下，校訓「止於至善」赫然眼前。