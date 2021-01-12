台博物館自稱還原了最真實3D妲己　網友群嘲：長這樣，殷商亡不了

提起妲己，想必各位朋友腦海裡第一浮現的不是《王者榮耀》裡的嬌俏可愛小狐娘，就是影視劇裡美若天仙的紅顏禍水了吧。但近期，台灣的一個中央研究院歷史文物陳列館策劃了個「2020為己而來，被史家耽誤的女人。」的展會，誓要為妲己和商王朝正名，反轉世人對妲己一代妖姬的刻板印象！還根據文獻做了個據說「最復原」妲己本人的3D動畫，有這「中央研究院」的前綴加持，日站君本來還挺期待，但看完後，整個人都不好了！

看看台灣中央研究院歷史文物陳列館復原的「3D妲己」：

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如果說MAX小仙女是純粹為了搞笑而搞笑，通過一些充滿「魔性」的人物效果來自嘲惡搞，那還是情有可原的，大家也都是看個樂子。但台灣研究院的專業團隊製作的所謂「最還原妲己」的3D建模，可真就太讓人笑話了。

他們是本想藉助妲己的新形象，來幫助大眾打破對商王朝的刻板偏見，重新理解當時的歷史和文化脈絡。就從出發點來說還是很不錯的。但是口氣很大效果極差，這種粗糙且不走心得彷彿糊弄人的妲己建模，不僅對大眾了解殷商起不到任何幫助，反而還會誤導部分群體。到最後，也不知道是在侮辱自己的名號還是在侮辱大眾的智商。

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