英國男網紅誓要變BTS智旻　花百萬整容18次後高呼：我是韓國人

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-30 19:59

韓國男子偶像團體防彈少年團（BTS）瘋迷全球，一名出生於英國的男網紅「奧利倫敦」（Oli London）為了向心愛的偶像致敬，竟然不惜進行18次整形手術，讓自己看起更像韓國人。剛動完最新一次手術的奧利28日在Twitter上PO出最新影片，他在影片中說，「我認為我就是韓國人，這就是我的文化、我的祖國。」瘋狂行徑引發熱議，同時也引起韓裔人士不滿。

根據《紐約郵報》報道，網紅奧利倫敦（Oli London）28日在自己的Twitter分享一段影片，只見影片中滿臉腫脹的他坐在病床上用蹩腳的韓文說道，「大家好，我是智旻（防彈少年團成員）。」隨後他則用英文表示，自己剛完成眼部整形手術，終於成為「韓國人」，終於可以做自己了。從影片中可以看出，他的眼角還有瘀青，而臉部肌肉僵硬地幾乎無法動彈。

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奧利倫敦說，「如果你不認識我，那麼你一看到我一定會以為我就是韓國人。」他還說，「我被困在錯誤的身體裡，我就是韓國人，我終於可以做自己，我很高興。」事實上，不久前奧利倫敦才剛動完唇部整形手術。

根據《每日星報》報道，奧利倫敦為了成為「韓國人」，在8年內一共砸下15萬美金（約117萬港元），動了18次的整形手術。他說，自己在過去的8年中，不斷面臨身份認同的問題，但是由於他對「智旻」的愛，讓他找到對自己的認同。

▼▼▼BTS「智旻」▼▼▼

奧利倫敦的極端行為隨即在網絡上發酵，許多網友認為他太過激進，而有另一部份的韓裔網友則表示，「如果他透過手術把自己的眼睛整成鳳眼，然後說自己是韓國人的話，我認為這是對韓國人的侮辱」、「韓國人不是一個代名詞，也不是你突然愛上韓國流行文化就可以決定扮演的身份」。

更有網友翻出他先前將韓國國旗與彩虹旗結合的推特表示，「你在惡搞其他國家的國旗嗎」、「先生，這很嚴重，每一面國旗都有自己的歷史，你憑什麼改變他」等。

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