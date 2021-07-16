鵬城身邊事｜深圳本土個案均康復出院　老太因活動軌跡獲網民祝福

廣東省的新冠肺炎疫情受控，深圳市第三人民醫院周二（13日）表示，當地20宗本地確診個案已全部康復出院。

其中，64歲的劉老太入院後一度傳出病危，但其因確診前在家帶娃、去自家餐廳幫工、在醫院照顧患病丈夫，「三點一線」的行程而被網民熟知並收到大量祝福，還被親切地稱之「深圳奶奶」。



「深圳奶奶」劉老太與醫護人員的合影。（深圳新聞網）

6月18日，深圳機場餐廳員工朱某的核酸檢測結果覆核為陽性，其所居住的寶安區新藍天公寓被列為中風險地區，當局當日就對涉事社區作出封控管理及核酸篩查，而同樣居於該小區的劉老太在進行核酸檢測後，被確診為新冠肺炎（普通型），隨即被送往深圳市第三人民醫院進行隔離治療。

入院後，劉老太病情快速進展，在6月26日轉為重症患者，醫院還一度下發病危通知書。但通過呼吸康復操、中西藥結合治療等方式，劉老太的病情得到控制，並於6月30日轉為普通型患者。

值得關注的是，深圳市當局6月21日公布了劉老太的活動軌跡，因一名年過花甲的老人生活中沒有早茶、沒有廣場舞，卻只有在家照顧孫子孫女、到住所樓下自家開的「老四川水煮魚」餐廳幫工、在醫院照顧患病丈夫，還引起了不少網民的心疼與關心。

不少網民都表示，「阿婆加油，早日康復」、「阿姨早日康復，一切都要好好的」；亦有網民在美食點評平台上找到「老四川水煮魚」，在下面留言「疫情結束一定去嚐嚐」、「好起來去店裡看您」為劉老太加油打氣。

《深圳特區報》還評論指，劉老太看似單調的生活，卻符合「以靜制動」的防疫需要，其不紮堆、不湊熱鬧的生活方式，較大程度地降低了病毒擴散傳播的可能，也減少了防疫工作量，「深圳奶奶」讓人心疼，也讓人感動。

醫院為劉老太制定呼吸康復操治療方式。（深圳新聞網）

而聽聞網民為自己加油打氣的劉老太就坦言感到很溫暖，並稱「謝謝你們關心我！」。劉老太還稱，「我會很快好起來，早點兒回家帶孫，恢復正常的生活。」