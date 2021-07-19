鵬城身邊事｜向4歲童捐造血幹细胞　26歲深鐵員工：我必須得幫他

深圳地鐵公司一名26歲的員工韋慶鑫，過去曾捐血4次，日前他答應向一名4歲兒童捐獻造血幹細胞，希望挽救受贈者的生命，因為「不忍心這麼小的孩子受病痛折磨，我想幫他，我必須得幫他」。



據南方都市報報道，7月16日上午，深圳市第二人民醫院血液採集室裏，來自深圳地鐵的韋慶鑫正躺在床上捐獻造血幹細胞，以延續一名四歲孩子的生命，而這已是深圳地鐵第4名員工捐獻造血幹細胞。他表示：「沒想那麼多，我只知道他是一個剛四歲的小朋友，他應該有更多的時間來認識世界。」

今年26歲的韋慶鑫，是深圳地鐵運營集團維修中心的一名普通員工。自2016年加入深圳地鐵以來，他一直從事橋隧專業，負責維護地鐵建築及設備的安全。

圖為深圳地鐵。（新浪財經）

報道指，讀大學時，韋慶鑫完成了人生第一次捐血。來到深圳後5年的時間內，他仍堅持這一善舉，共完成了6次捐血，累計捐血2400毫升。今年6月，韋慶鑫接到通知，稱有患者需要造血幹細胞，且與他的血樣能夠匹配。當得知患者是一名4歲的小孩時，韋慶鑫果斷答應：「我實在不忍心這麼小的孩子受病痛折磨，我想幫他，我必須得幫他。」

起初，韋慶鑫不敢告訴家人，但後來自己查閱資料後，還是向家人報告了情況。令他意外的是，家人和朋友了解詳情後對其善舉十分肯定。其母表示：「這是救人的好事，去吧，媽媽為你驕傲。」

據悉，在捐獻期間，深圳地鐵運營集團工會主席胡郁前往深圳市第二人民醫院探望韋慶鑫，深圳地鐵特批韋慶鑫帶薪休假，以支持他更好恢復身體狀態，同時鼓勵捐造血幹細胞救人的善舉。