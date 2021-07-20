吳亦凡陷性醜聞遭狠批之際　鄭爽現身求原諒：願接受大眾批評教導

內地19歲大一女孩都美竹爆料知名藝人吳亦凡「選妃」式誘姦未成年一事轟動輿論。事件持續發酵，多家官媒紛紛表態狠批吳亦凡。在此敏感時刻，此前深陷代孕風波疑遭禁的藝人鄭爽發聲求「原諒」。



吳亦凡私生活被指混亂（請點擊的大圖瀏覽）：

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綜合媒體7月20日報道，針對吳亦凡性醜聞事件，中國官媒《半月談》稱，明星藝德約束需加一道「制度鎖」；《中國婦女報》批評其不修私德；中國演出行業協會19日發聲稱：「行業自律懲戒也絕不會手軟。」

中國演出行業協會稱：演藝人員是社會文化價值觀念傳播的重要主體，社會公眾對明星藝人的道德品質寄予更高要求。對於具有廣泛影響力的演藝從業人員道德品質、職業操守，以及相關輿情，中國演出行業協會道德自律委員會始終保持高度關注。無論法律制裁，還是自律懲戒，都需要依據事實，不能僅憑網絡「爆料」。演藝人員如若觸犯法律自有法律嚴懲；在不觸碰法律底線的基礎上，如若違背公序良俗並造成惡劣影響，行業自律懲戒也絕不會手軟。

隨後鄭爽微博事務部轉發中國演出行業協會的上述微博，並發文稱：「謹記，自覺反省因我帶來的不良社會影響。再次對我的監管機構廣電總局，以及上級領導，以及社會道歉因我代孕造成的不良影響，我願接受大眾對我的批評教導。再次道歉，希望上級領導以及社會給我一個還原真相的機會。」

鄭爽天價片酬引炮轟（請點擊大圖瀏覽）：

事實上，除了代孕外，鄭爽還被曝涉嫌簽訂「陰陽合同」、獲取「天價片酬」、偷逃稅等問題。

針對被曝涉嫌簽訂「陰陽合同」一事，「鄭爽微博事務部」4月29日回應稱，「稅務部門已經在核實我的合約、個人稅務、一切有關經濟合同，我願意接受並配合一切調查，結果會公布於眾，感謝大家關注。」此前，北京市廣電局、上海市稅務局等部門已宣布介入調查。

鄭爽陰陽合同內幕（請點擊大圖瀏覽）：

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