都美竹姐姐：吳亦凡事件有9名受害者　最小的十六七歲

男星吳亦凡遭19歲內地網紅都美竹指控他「酒局揀女」、灌未成年少女飲酒，酒局中有人渉及迷姦、誘姦未成年少女。都美竹18日（周日）要求吳亦凡退出娛樂圈，吳亦凡工作室則在19日（周一）發澄清聲明，列出十點反駁。

都美竹的姐姐李恩於19日晚上現身內媒《澎湃新聞》的直播節目，她指事件中有9名受害者，最小的一位受害者還未成年，年紀大約16、17歲左右。



都美竹的姐姐李恩於19日晚上現身內媒《澎湃新聞》的直播節目，她指事件中有9名受害者，最小的一位受害者還未成年，年紀大約16、17歲左右。（《澎湃新聞》）

李恩又透露，現在都美竹狀態非常不好，也在接受包括電療之類的深度抑鬱症治療，身體本來就差的她受到吳亦凡粉絲的私信威脅，最近的壓力和狀態非常差。李恩又指，現在都美竹不太方便出來。

李恩還說，都美竹已經報案，鑑於案中有一些是未成年的受害者，所以不能在直播中把證據拿出來。《澎湃新聞》的記者詢問了還有多少受害人，年齡多大。李恩稱：「加上妹妹現在已經有9個女孩提供了證據，最小的女孩才十六七歲。」

都美竹的姊姊李恩。（李恩微博）

然而，由於李恩的說詞反覆，一時稱都美竹目前很安全，一時又說與對方失聯24小時，遭網友砲轟蹭熱度，更有人質疑其親姊身分根本是假的。

李恩隨後刪除相關的直播和微博帖文，表示「我不會再發任何東西」，又表示，「為什麼我陳述了事實，我就要被所有人罵呢？」對於外界揣測，她半夜澄清，「刪微博是因為妹妹打電話說她平安。」

內地女學生都美竹指控吳亦凡「酒局揀女」：

《網易娛樂》就都美竹於微博控訴吳亦凡一事諮詢吳法天律師，吳法天表示，第一，都美竹說的話是否完全屬實，目前沒法確定；第二，即使她說的屬實，她是醉酒後失去反抗能力，那麼單次可能存在強姦嫌疑，但事後以戀人關係相處，性質就轉變了，實踐中不會再認定第一次屬於強姦。除非其中有幼女，這就不以是否同意為前提。但都美竹說的只是未成年，未成年和刑法上的幼女是兩個概念，前者是18歲以下，後者是14歲以下。如果她說的是14歲以上18歲以下，那不影響上述判斷。

此外，吳法天又表示，都美竹主動提出具體的賠償金額數字，有敲詐勒索的法律風險。