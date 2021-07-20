吳亦凡風波持續發酵多品牌急割席　Lancôme、LV恢復相關微博惹議

藝人吳亦凡被內地19歲女生都美竹爆出黑材料後形象大跌。受到負面輿情影響，多個品牌先後與吳亦凡割席。周二（20日）凌晨，BVLGARI寶格麗在微博宣布與吳亦凡終止合作關係。

此外，吳亦凡引發的風波還受到多部門關注，中國演出行業協會就發文斥到，「藝人若未被公序良俗，行業自律懲戒絕不手軟」。



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繼都美竹「宣布決戰」、吳亦凡發文否認指控後，多個吳亦凡代言的品牌與其撇清關係。周日（18日）晚，韓束迅速宣布與吳亦凡終止合作關係；良品舖子則表示合約已經到期；央廣雲聽APP稱已終止與吳亦凡的一切合作，對吳亦凡參與錄製的全部內容做下架處理。周一（19日），立白、滋源seeyoung、華帝股份、得寶、康師傅、王者榮耀、騰訊視頻、樂堡啤酒亦紛紛表態。

而在周一晚上至周二凌晨期間，吳亦凡最大的三個代言品牌Porsche保時捷、LV、BVLGARI寶格麗分別宣布與吳亦凡劃清界限。不過，LV僅在聲明中指要「暫停合作」而非「終止合作」，而目前LV微博中有關吳亦凡的貼文也被恢復。

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此外，Lancôme蘭蔻事發後曾一度刪除吳亦凡相關微博，但是後又恢復。因此，「蘭蔻恢復吳亦凡相關微博」還登上了微博熱搜榜。不少網民怒斥，「蘭蔻滾回法國吧」、「掙著中國女性的錢，吃相這麼難看」。

而截止目前，吳亦凡現有代言中僅剩L'Oreal歐萊雅男士未發布任何消息。

中國演出行業協會發文稱，「藝人若未被公序良俗，行業自律懲戒絕不手軟」。（微博）

此外，吳亦凡風波還引發多部門關注。中國演出行業協會周一發文稱，演藝人員是社會文化價值觀念傳播的重要主體，社會公眾對明星藝人的道德品質寄予更高要求。對於具有廣泛影響力的演藝從業人員道德品質、職業操守，以及相關輿情，中國演出行業協會道德自律委員會始終保持高度關注。無論法律制裁，還是自律懲戒，都需要依據事實，不能僅憑網絡「爆料」。演藝人員如若觸犯法律自有法律嚴懲；在不觸碰法律底線的基礎上，如若違背公序良俗並造成惡劣影響，行業自律懲戒也絕不會手軟。