東京奧運｜盤點兩岸俊男美女運動員　有人曾為雜誌拍攝性感照？

東京奧運會即將開幕，不少選手的外貌因為特別亮麗出眾而成為焦點。本文為大家盤點本屆東奧一眾大陸和台灣實力與美貌並存的運動員，其中更不乏有運動員為時尚雜誌拍攝性感照片。



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逆天長腿張常寧

大陸女排一直以來都盛產美女，而在現役女排國家隊中顏值最高的應是今年25歲的張常寧。身高1米95的張常寧司職主攻位置，亦可擔任接應二傳位置，於2015年入選國家一隊並隨球隊獲得世界盃冠軍及其後在2016年里約奧運奪得金牌。張常寧曾為雜誌《男人裝》拍攝一輯照片，一雙大長腿幾乎佔據了大部分的雜誌封面，可以說比大多數的明星都更出色。

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空手道小清新文姿云

今年27歲的台灣空手道運動員文姿云曾於2014年、2018年獲得亞運會55公斤級金牌，2017年4月達到運動生涯第一次世界排名第一，是今年中華台北代表團的重點奪牌選手之一。留著一頭長髮的文姿云有著清秀外型，配上甜美的笑容，再加上場上霸氣的表現，讓她深受不少粉絲的喜愛，更因此有了「小清新」的稱號。

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競步女神楊家玉

今年25歲的大陸競步運動員楊家玉已經是2017倫敦世錦賽冠軍和2018年亞運冠軍，而且今年也在黃山全國競走錦標賽以1小時23分49秒的成績，刷新女子20公里競走世界紀錄。因為有着清純的外表、白皙的皮膚和溫柔的個性，楊家玉被許多人封為「中國競步女神」，媒體也將她稱為「將賽道走成T台（伸展台）的女神」。

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百欄女神謝喜恩

今年26歲的謝喜恩是台灣的100米跨欄一姐，以女將保障名額加東京奧運女子100米賽跑。雖然謝喜恩的主項是100米跨欄，但世界田總並未接受，改為通知謝喜恩參加100米賽跑。擁有阿美族血統的謝喜恩有著深邃輪廓，再加上小蠻腰及高挑的好身材，被封為「百欄女神」，更曾登上不少綜藝節目，更一度為VOUGE雜誌拍攝美艷照片，讓她驚呼「都想轉戰娛樂圈了！」

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甜美證件妹吳佳穎

今年28歲的吳佳穎是台灣的射擊運動員，吳佳穎於2015年光州世大運在10米空氣手槍奪得銅牌，2016年首度挑戰奧運，卻未能拿下好成績，這回參加的項目包括女子10米空氣手槍與女子25米火藥手槍。早在2011年的深圳世大運，當年僅18歲的吳佳穎因為參賽證件照在網路一夕爆紅。照片中的她清新甜美，有著圓滾滾的大眼及烏黑長髮，被網友暱稱「證件妹」。

跳水一哥陳艾森

大陸跳水隊向來也是美女、帥哥成群，今年25歲的男子跳水隊一哥陳艾森更是有名的大帥哥。陳艾森曾在2016年里約奧運會奪得男子10米高台單人及雙人冠軍，本屆則將出戰男子雙人10米跳台。陳艾森有著運動員刻苦訓練後發達的肌肉，俊秀的面孔也充滿陽光之氣，這使他成為網友熱捧的對象，更有人稱他為「少女收割機」。

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台灣蝶王王冠閎

年僅19歲的台灣游泳運動員王冠閎近年屢破游泳紀錄，今年在全大運游泳男子200米蝶式決賽創造出1分54秒77的成績，不僅打破自己保持的台灣紀錄，該項成績在全世界更排名第3、亞洲第1。王冠閎將分別參加東奧的男子100、200米蝶式項目。王冠閎因為擁有結實的胸、腹肌，吸引了許多女性粉絲的追捧，亦被時尚媒體讚許為「顏值與實力兼具的男神」。