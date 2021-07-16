東京奧運｜中國代表團「新隊服」被批設計難看　內媒揭一場誤會

近日，一組據稱為「東京奧運會中國代表團新隊服」的圖片在社交平台上流傳，引發網友吐槽設計難看。不過，內媒《界面新聞》7月15日的報道指出，網傳圖片實為中國皮划艇國家隊隊服，而非中國代表團在開幕式穿的入場服裝，代表團正式團服將於7月18日發布。



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7月14日，網絡上流傳一則關於東京奧運會中國代表團的出場服樣式。其中，男性身穿黑紅條紋鑲邊西裝，搭配白色襯衫和灰色長褲，女性身着相同款式西裝，內搭藍白碎花V領連衣裙，有網名還爆料稱這套服裝是清華大學團隊設計。

對於上述的服裝樣式，不少網民都表示「設計有點醜」、「醜出極致，土到極致」、「這不和諧的色彩和搭配」。不過，中國賽艇協會人員隨後證實，網傳圖片非中國隊的入場服裝，而是中國皮划艇國家隊隊服。

據了解，自2008年北京奧運會開始，到2012年倫敦奧運會、2016年里約奧運會，中國代表團團服已連續多年採用紅黃「番茄炒蛋」配色。此前有網民將網傳隊服與前幾屆奧運隊服比較，笑稱「番茄炒蛋配色更好」。

圖輯｜盤點歷屆奧運會開幕式中國旗手：