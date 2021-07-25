東京奧運｜黃鎮廷杜凱琹爭牌夢碎　國家隊金牌組合一臉哀傷引關注

以獎牌為目標的香港乒乓球混雙組合黃鎮廷和杜凱琹被列為今屆奧運4號種子。惟今日（25日）上午8強面對首次對壘的法國組合，雙方鬥足7局，戰至刁時出現爭議判決下憾負，無緣爭逐獎牌。

在同一比賽場館裡，國家隊混雙金牌組合許昕和劉詩雯以及國家隊教練馬琳得知賽果後，即使戴著口罩仍難掩一臉哀傷，這張照片在內地網絡引起廣泛關注。有網民認為是國家隊成員為港隊落敗感到惋惜，也有人認為是因為國家隊原本要與港隊對賽的盤算落空。



▼黃鎮廷杜凱琹奧運8強01獨家圖輯 ▼

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據早前報道，黃鎮廷和杜凱琹8強面對今屆賽事8號種子法國組合尼邦遜（Emmanuel Lebesson）和袁嘉楠，無論排名和年紀均佔有優勢，唯最終落敗。

落敗後淚灑當場的杜凱琹，在賽後受訪時仍然聲音顫抖，她表示，「兩年來，教練、隊友和我們二人付出很多，所有對手都有研究，不過依然做得不夠對手好。」她自評「打得保守」，24歲的她稱，「希望調整後打好自己的比賽。」黃鎮廷則總結，「辛苦咗咁耐，不可以再進一步，好遺憾。」對於之後的男團賽事，他說目前頭腦一片空白，會休息一天，調整狀態再作打算。

本屆奧運會新增乒乓球混雙項目，國家隊金牌組合許昕和劉詩雯自搭檔以來，創造了38勝1負的戰績，唯一一次落敗為輸給香港組合黃鎮廷和杜凱琹，因此香港隊被認為是國家隊的主要對手。

今日上午，許昕和劉詩雯僅用了29分鐘就以4-0戰勝羅馬尼亞組合同內斯庫及斯佐科斯，順利晉級準決賽，晚上二人將迎戰法國組合，若順利過關，將在26日晚上爭奪中國乒團本屆奧運會的首枚金牌。

網民熱議：

「隔著口罩都能感受到他們的困惑與惋惜！」

「劉詩雯的眉毛讓她看起來真的很擔心港隊的樣子。」

「中國隊一直把港隊作為重要對手研究，結果還沒碰上港隊就淘汰了。」

「這明明是考試壓錯題了。」

「之前的技術分析白研究了。」