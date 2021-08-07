東京奧運｜港隊女乒團體摘銅　杜凱琹微博走紅網民大讚「三觀正」

周四（5日），東京奧運乒乓球女子團體賽，港隊擊敗德國隊歷史性摘銅、國家隊戰勝日本隊奪冠。

在當日的頒獎禮中，港隊選手杜凱琹一同唱國歌的畫面引發內地網民關注。隨後，其一年前發布的微博亦突然走紅。



杜凱琹發布於去年8月18日的微博突然引起關注。（微博@杜凱琹）

在港隊摘銅後，杜凱琹發布於去年8月18日的微博突然引起關注。該條微博內容顯示，她以港區全國青聯委員的身份，參加了全國青聯第十三屆委員會全會，並寫到「很榮幸當選港區全國青聯委員，希望香港所有的青年能早日人心回歸祖國。聽黨話，跟黨走。」

據了解，全國青聯第十三屆委員會全會於去年8月舉行，合共產生了94位來自香港的青聯委員，其中就包括杜凱琹。

而該條微博走紅後，網民紛紛表示支持：

「三觀正的中國香港運動員」。



「人間正道是滄桑，這才是應該有的面貌和氣象」。



「聽黨話跟黨走，這話能講出來可真是很佩服了」。



「香港唯一正的估計也就乒乓球隊了」。



「她真的不錯，剛剛頒獎儀式升國旗的時候看到她跟著唱國歌了」。



此外，港隊奪銅後，杜凱琹亦發表微博稱，「從14年青奧到21年東京奧運再次站上頒獎台，看著國旗和區旗一起升起，奏國歌，真的很開心，很感谢家人，教練，和全港市民對我的支持。」

她還表示，「也很感謝劉主席和國家隊给我寶貴的機會能在奧運前跟🇨🇳國家隊高手們一起特訓，希望能有更多機會向跟她們學習。」

據了解，港隊乒乓球隊員時常有機會赴內地與國家隊一同訓練，較早前在山東威海舉行的奧運熱身賽，中國乒協亦有邀請港隊參加。 李靜教練還曾表示，「大賽當前，跟這些頂級選手一起備戰，對我們各方面的提升都非常有幫助，收穫很大。」