東京奧運｜乒乓大滿貫紀錄中斷　中國被指受自家「養狼計劃」衝擊

中國可謂當之無愧的乒乓大國，此前連續四屆奧運囊括所有乒乓賽事金牌，不過大滿貫紀錄因男女混雙決賽中敗給在東道主代表而在今屆東京奧運中斷。由於不少海外好手皆曾在中國參加聯賽、或者接受過集訓，近期引起網民對「養狼計劃」的討論，認為似乎該長達12年的計劃終於給中國培養出勁敵。



中國素來在國際乒乓賽事獨霸一方，奧運乒乓史上32面金牌中僅得4面非由中國拿下，曾在中國訓練三年的荷蘭乒乓女子單打名將弗里塞科普（Bettine Vriesekoop）甚至說過，如果歐洲長時間無法和中國隊抗衡，乒乓球或會自奧運消失，因國際奧委會要求乒乓球運動要在各國均衡發展。

2009年，為令乒乓球在其他國家也能興盛，當時剛上任中國乒乓球協會主席的蔡振華提出「養狼計劃」，透過讓中國教練和球員出國交流，或讓外國選手到中國訓練，以協助培育外國選手。

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在東京奧運乒乓球男女混雙金牌戰，伊藤美誠及水穀隼擊敗中國代表劉詩雯及許昕，拿下日本史上首面乒乓球金牌。

而伊藤美誠與日本乒乓界新星張本智和、德國男子單打銅牌得主奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）及首次拿下乒乓項目獎牌的台灣混雙銅牌代表林昀儒、鄭怡靜一樣，皆曾在中國參加聯賽或接受集訓。奧恰洛夫甚至在勝利後專門在微博發文，向中國教練陳宏宇致謝。

奧恰洛夫在勝利後專門在微博發文，並向中國教練陳宏宇致謝。（微博）

同時，由於中國乒乓界競爭激烈，人才也不斷向外輸出，在東京奧運上便有許多選手是華裔，如韓國女單選手田志希就是出生河北，因感覺到中國隊強者如雲，很難出頭，故與很多人一樣都出國打球，「大家太渴望有一個舞台和賽場了」。至於第五度參加奧運的58歲盧森堡籍選手倪夏蓮則來自上海，其更是今屆乒乓賽事中年紀最大的選手，而在乒乓球女子團體比賽銅牌戰中敗給香港的德國隊中，同樣有韓瑩、單曉娜兩名華裔。

對於近年新一代國際乒乓選手冒起，《澎湃新聞》曾指出，中國終於在東京奧運上感受到「養狼」帶來的衝擊與挑戰。雖然對於這些「狼」有多大的威脅性，目前還值得商榷，因除了混雙項目外，在男女子單打、男女團比賽上，金牌依舊由中國隊包下，不過《中國青年報》日前評論稱，「養狼計劃」的重點在於幫對手練級提高競爭力，好讓中國乒乓球選手在危機感中保持強大，「要踩著群狼奪冠，這份滿足感才更充實」。

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