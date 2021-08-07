東京奧運｜被命運選中的天才少女全紅嬋　橫空出世如跳水界張無忌

拿了冠軍之後，所有人都叫她天才，那是他們沒有看到背後幾十萬次的跳躍。起跳、翻騰、入水。14歲的全紅嬋像一道優美利落的弧線，以極強的爆發力劃破長空，在空中柔軟地舒展。進入水面時，又歸於不可思議的輕盈，幾乎沒有泛起一絲水花。



東京奧運會跳水女子10米台的決賽上，她的每一跳都近乎完美，五跳中有三跳拿到了滿分，最終以總分466.20的絕對優勢一舉奪金，創造了新的世界紀錄。這個成績，比銅牌選手高出了94.8分，堪稱斷層式的碾壓。

饒是中國跳水隊素有「夢之隊」之稱，這樣的場面也難得一見，足以載入史冊（點圖重溫全紅嬋振奮人心的表現）▼▼▼

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郭晶晶在現場不停鼓掌，吳敏霞在電視機前歡呼尖叫。大家都在猜測，全紅嬋或許會成為新一代「跳水女皇」。很難想像，這位在奧運賽場力壓群雄的小運動員，入選國家隊還不滿1年，參加的正式賽事不到10場。由於此前一直寂寂無聞，連解說員都在比賽中多次口誤，把她叫成了「全金嬋」。

事實上，如果不是東京奧運會延期舉辦，全紅嬋將因未滿14歲，沒有資格參加這屆比賽，那麼她的奧運首秀只能推遲到2024年，到那時，17歲的她恐怕已經失去了體重輕、身體尚未發育完全的優勢，未必能有如此驚人的表現。

一切都像是命中註定，人們用「天降紫微星」形容這個傳奇少女，她符合中國人對天才的所有想像：出身寒門，天賦異禀，因可遇不可求的機緣巧合，一舉成名天下聞。而光環背後，她的人生並非一部開掛的爽文，只是一個普通的農村孩子，想改變命運，又正好被命運選中的故事。

【全紅嬋為中國贏得今屆第33面金牌】

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橫空出世的天才少女

全紅嬋的出現，彷彿專為跳水而生。啟蒙教練陳華明第一次見到全紅嬋時，她才七八歲，正在跳房子，明顯比別的孩子都要輕盈、有爆發力。陳華明一眼相中了這個跳水的好苗子，將她選入體校，又送去省隊。省隊教練何威儀也稱讚全紅嬋的身體條件：身型修長，柔韌性好，甚至連手的形狀都「很適合壓水花」。

去年的奧運選拔賽，是全紅嬋首次亮相全國大賽。賽前三週，她才剛剛學齊全套5個動作。想不到第一站就跳了個第一，擊敗了上屆奧運冠軍任茜、世界杯冠軍張家齊，獲得了東京奧運會的入場門票，成為本屆奧運中國代表團年齡最小的運動員。傳奇程度，恐怕只有武俠小說中張無忌現學太極拳的橋段可以比擬。

除了擁有絕佳的天賦和學習能力，全紅嬋的心理素質也是製勝的關鍵。雖然是第一次參加奧運比賽，全紅嬋心態卻一直很穩。賽前被問到是否緊張，她說奧運會也就只是跳5個動作，「感覺沒什麼大不了的，想好每一個動作，把自己的動作跳好就行了。」決賽場上，她以超乎年齡的沉著冷靜，完成了零失誤的五跳，動作一氣呵成、自然流暢，就像一條本就該回到水中的魚。

全紅嬋的表現驚艷了全網，初代跳水女皇高敏激動地發文：「天才是埋沒不住的。雖然，小姑娘沒參加過多少國際比賽，但她一出現，就斷了好幾個運動員的奧運金牌夢。她就是天才，她是老天給我們的禮物。」

賽場外的她古靈精怪，講話奶聲奶氣，帶著她這個年紀特有的邏輯。（美聯社）

古靈精怪的小妹妹

作為人們眼中的天才少女，全紅嬋對自己的天賦並不自知，「我感覺自己好像是被『騙』去（跳水）的一樣，主要也是我讀書成績比較差。」像這樣實在又稚氣的言論，全紅嬋說過不少。賽場外的她古靈精怪，講話奶聲奶氣，帶著她這個年紀特有的邏輯。

有記者問她「覺得自己性格怎麼樣」，她一臉疑惑：「杏哥？杏哥是誰？」說起自己平時喜歡玩的「吃雞」、王者榮耀，全紅嬋很是苦惱：「可是它限時間呢，沒到年齡啊，只能玩兩盤，不夠啊，唉！」預賽結束後，隊友陳芋汐還在和教練溝通，全紅嬋已經在一旁迫不及待地催促：「走啊，回去吃飯！回去吃飯！」像極了學生時代的我。在體校訓練時，教練員曾問全紅嬋想不想當冠軍，全紅嬋說：「不想！（去別的地方當冠軍）不好玩，在這裡好玩！」至於這位小將真正的夢想，竟是「開一個小賣部」，這樣就能一直有辣條吃，5毛一包的那種。

隨著全紅嬋的出名，這些採訪片段再次走紅。聽著她的童言稚語，我們在忍俊不禁的同時，更能體會到她的不易：說到底，這位奧運冠軍，還只是一個普通的孩子，關心的東西無外乎遊戲和零食，卻已經在運動員這條無比艱辛的路上走了這麼久。

【東京奧運中國金牌運動員一覽（按圖放大瀏覽）】

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「她值得她的成績」

全紅嬋奪冠后，她的家鄉湛江沸騰了，人們手舉紅旗、敲鑼打鼓舞獅慶祝。就是從這裡，全紅嬋開啟了她的跳水之路。破舊的跳台、狹小的訓練房，「全省最差」的設施條件，就是這個「天才少女」的起點。

全紅嬋的父母都是農民，對女兒的事不太操心，教練選她去跳水，父親全文茂沒多想就同意了：「選上就去咯，反正有書讀。」全文茂也很少觀看女兒的比賽，女兒參加奧運會的消息，他還是從新聞上得知的。全紅嬋雖然年幼，卻很懂事，她知道媽媽生過病、出過交通事故，家裡需要用錢，因此訓練起來格外努力：「我就感覺自己也得掙錢，好寄回家給媽媽治病。」

在同一批運動員裡，全紅嬋對待訓練的態度是最投入的，也是最能吃苦的，每天陸上跳的次數就在200至300個之間，水上一般都是跳120個左右。為了訓練方便，全紅嬋一直留著短髮，在水中泡久了，頭髮變得枯黃、炸開，像一隻小刺猬，經常被認為是男孩子。訓練日程緊密，連休息的機會都很少。採訪中，記者問她比賽結束後最想去哪裡，全紅嬋說想玩遊戲、抓娃娃，眼神中難掩失落：「我連遊樂園都沒有去過，動物園也沒有去過。」

全紅嬋付出的努力，教練都看在眼裡，因此不太喜歡「天才」這個稱呼，「不管是天才還是黑馬，都要經過刻苦訓練才能得到（成績），她值得她的成績。」

改寫命運

吃了這麼多年的苦，全紅嬋終於拼出了一個可期的未來，拿到金牌後，她的很多夢想都在一一實現。衛龍等一眾零食品牌紛紛發來賀電，要給全紅嬋送辣條；廣州長隆遊樂場送跳水隊全員年卡，邀請全紅嬋隨時去玩。而全紅嬋最掛念的還是媽媽。走出奧運賽場後，有記者問她「想媽媽嗎」，小姑娘乖巧又靦腆地點點頭，輕輕說：「想，想給她治病。」有了這塊意義重大的金牌，相信在不久的將來，這個願望很快也將實現。

事到如今，已經很難說，是全紅嬋選擇了跳水，還是跳水選擇了全紅嬋。作為「可遇而不可求的天才」，她被命運選中，陰差陽錯在最好的年紀參加了奧運會。而如果不是付出了超乎常人的努力，全紅嬋也不可能從寒門脫穎而出，改寫命運。全紅嬋與跳水，是一段互相成就的奇遇。在這個頗具傳奇色彩的故事中，一切都是最好的安排。

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