東京奧運｜婉拒企業20萬元慰問金　全紅嬋爸爸：不想消費女兒榮譽

來自廣東湛江的14歲選手全紅嬋，是今屆東京奧運中國代表團最年輕的運動員，她周四（5日）在幾乎零大賽經驗下，於女子個人10米高台決賽以三跳滿分的絕對優勢勇奪金牌。



全紅嬋成為中國跳水界超新星後，其個人喜好、家庭條件亦都受到廣泛關注。家境貧寒的全紅嬋曾透露，她的心願是想賺很多錢給母親治病。



近日在全紅嬋的家鄉湛江，有企業在慶功宴上向全父贈送20萬（人民幣．下同）慰問金，但全父表示不收錢，收下鮮花即可。他還稱，自己不能消費女兒的榮譽。



14歲的全紅嬋在東京奧運女子個人10米高台賽事奪得金牌。（新華社）

在一段約2分鐘的影片中，一名男子拿著一束鮮花和一個粉色大信封，信封上寫有「XX水產慰問金20萬元」，他數次想遞給身旁的全紅嬋父親，但被對方婉拒。片中所見，全父最後只收了鮮花就轉身離去，他表示，不能消費女兒的榮譽。

圖輯｜全紅嬋父親婉拒20萬元慰問金：

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此外，在全紅嬋奪冠後，她在湛江的家也成為「打卡聖地」，大批民眾到此拍照和直播。微博流傳的片段可以看到，為了避免人群聚集，全紅嬋家門口甚至設有值崗亭，有數名身穿制服的人在值守，旁邊還豎立了「出示健康碼、戴口罩、測體溫、保持1米間距」的標示牌。

圖輯｜全紅嬋的家成為「打卡聖地」：

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據了解，全紅嬋來自廣東湛江農村，父母都是農民，靠幾畝小果園維生，而母親早年因車禍無法正常工作，身體一直不是很好，這讓全紅嬋從小就比較懂事，並希望透過跳水改變自己的命運。

而對於網民們對其表現鋪天蓋地的讚譽，全紅嬋表示「我沒有感覺，就跳下去了，訓練的時候偶爾也能達到這種效果，但不多」，又指「賽前領隊跟我講了一些要領，讓我早點睡。我睡得很香。」

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