14歲全紅嬋作為今屆東京奧運中國代表團最年輕的運動員，昨日（5日）在幾乎零大賽經驗下，於女子個人10米高台決賽以無敵姿態奪金，令其一下子受到鎂光燈關照，連帶其身世喜好亦成熱話。賽後，家境貧寒的全紅嬋透露其母正生病，因此她想賺很多錢給她治病。



震驚游泳館後，全紅嬋感謝了自己的父母，稱其讓她勇敢放開去跳，放輕鬆，勇敢一點。而對於網民們對其表現鋪天蓋地的讚譽，她表示「我沒有感覺，就跳下去了，訓練的時候偶爾也能達到這種效果，但不多」，又指「賽前領隊跟我講了一些要領，讓我早點睡。我睡得很香」。不過她透露，自己的母親目前正在生病，她就想賺很多錢，去給她治病，治好她。

據了解，全紅嬋來自廣東湛江農村，父母都是農民，靠幾畝小果園維生，而母親早年因車禍無法正常工作，身體一直不是很好，這讓全紅嬋從小就比較懂事，並希望透過跳水改變自己的命運。

其實在7歲前，全紅嬋都沒有接觸到跳水，不過其彈跳力好、爆發力強的天賦成功被啟蒙教練陳華明發現。作為廣東省湛江市體育運動學校跳水教練，陳華明表示，他們的條件可以說是全省最差，在訓練全紅嬋時也沒有特別的設備，「都是和大家一起一樣訓練」。

不過，家境貧寒激發鬥志下，全紅嬋暗下決心要跳出名堂，因此當其他隊員忍受不了艱苦的訓練而偷懶甚至落跑時，她卻總是默默加練，最終在一共三站的奧運選拔賽中兩度收穫冠軍，以黑馬姿態成功入選跳水「夢之隊」赴往東京。

興趣方面，全紅嬋素來愛吃辣條，甚至小時候的願望就是開一家小賣部，如此一來便能一直有零食吃。而全紅嬋這一喜好隨即吸引到一些辣條企業的關注，衛龍食品便接連兩天轉發「全紅嬋愛吃辣條」相關微博，源氏辣條老闆吳優國甚至喊話：「現在都想去日本送給她（全紅嬋），如果她願意，源氏辣條終身管夠，再送她一個小賣部。」

此外，喜歡遊戲的全紅嬋亦素來愛玩「吃雞」和「王者榮耀」，只是因為遊戲限制玩家年齡，只能玩一小時，令她抱怨「沒到年齡啊，也只能玩兩盤，不夠啊」，盡顯童心一面。