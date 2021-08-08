東京奧運｜全紅嬋奪金老家變打卡地　母親：以前不知有這麼多親戚

東京奧運女子跳水個人10米高台決賽，中國隊年僅14歲的全紅嬋憑藉幾乎零失誤的表現奪冠，隨後走進大眾視野。出身農村、家庭貧困的她曾受訪表示，母親借不到錢治病，她希望透過跳水賺錢為母醫病，令不少網民感到心疼。

內媒報道指，在全紅嬋奪金後，其老家破舊的屋外擠滿人潮和豪車，政府官員和企業向其送錢、送樓、送物資，甚至還有網紅到場打卡、直播，其家人原本清靜的生活被打破。



綜合海峽都市報、鳳凰體育等內地傳媒報道，全紅嬋5日奪得奧運跳水金牌爆紅後，她湛江鄉下的冷清老家頓時「張燈結綵、門庭若市」，躍為每天人山人海的打卡聖地，數百人圍堵在門口拍照。

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不少村民、網紅帶著手機直播賺取流量。當地警方為此在門前搭帳蓬設防疫點，拉起警戒線維持秩序。其堂哥則出面表示，全紅嬋的奶奶被吵到兩天沒有休息，希望門外的大家可以將音量收細。

與此同時，有不少企業向全紅嬋老家送去物資，有當地發展商向其贈送住房、商舖和數十萬元的現金。由於全紅嬋愛吃辣條（一種零食），許多辣條廠商都用貨車載運一箱箱辣條到她家但卻令家人不知所措；而疑似當地官方派遣大型吊車與多名工人，連夜把全紅嬋家的泥土地鋪成水泥地，準備迎接她光榮返鄉。

除了冷清的家庭變得門庭若市，湛江市衛健委的領導也專門去了全紅嬋親人看病的醫院。而院方也及時表態：「甚麼錢不錢的，請全紅嬋放心」，許諾為她的媽媽和爺爺提供全方位的醫療保障服務。

全紅嬋父母上周五（6日）在老家擺了冠軍宴，有企業家送來人民幣20萬元的「關懷慰問金」，但全紅嬋爸爸說不能消費女兒的榮譽，要靠自己努力獲得，最後只留下了鮮花。而由於許多親戚都趕來搶合照、蹭熱度，全紅嬋媽媽在採訪中哭著說：「嫁過來，現在才知道家裏有這麼多親戚，全冒出來了，還有拿著醫療箱跑來。」

因為不堪其擾，全紅嬋家閉門謝客，還引發一些人對著她的家人惡言相向，指責全紅嬋一家架子大。報道形容此情此景真是「窮在鬧市無人問，富在深山有遠親」。許多內地網民為此紛紛呼籲有關部門介入，保護奧運冠軍的家人免受打擾。