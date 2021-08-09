北京野生動物園遊客群毆　園方：動物效仿人類打鬥，場面失控

人與人起爭執時難免會有口角，更甚的會動手。北京野生動物園昨日（8日）發布官方聲明稱，前日（7日）有遊客因瑣事起糾紛，繼而動手，「引起大量遊客和附近動物們的圍觀」，而當晚園內更有部分動物效仿人類互相撕打的行為，場面一度失控。

園方聲明迅即在網上爆紅，引起大批網民熱議，「讓野生動物見笑了」、「真是學好三年，學壞只需一天」。到底動物會否模仿人類的行為？飼養員又會否勸架呢？



北京野生動物園聲明稱，8月7日下午，有兩家遊客在園內遊覽時因瑣事發生糾紛，進而互相漫罵、撕打，並引起大量遊客和附近動物們的圍觀；經當地公安機關調解後雙方和解。另據內部人士透露，雙方撕打地點附近的動物是第一次看到人類之間的打斗場面，令牠們印象深刻，當晚部分動物家庭在獸舍內紛紛效仿，場面一度失控，在飼養員的耐心教育下才知道打架不好，特別不好。

網傳影片顯示，當時至少有9人參與打架，有人倒地後互相扭打，其中一名身穿黑衣的婦人一邊手抱孩子，一邊用手抓扯另一名女子的頭髮，不久後被一名男子踢倒在地。有網民稱，打鬥事件發生動物園大猩猩表演區附近，「起因不太清楚，開始只是吵架，後來互相推搡，然後兩撥人就扭打在一起了」。

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不少人都關注聲明中提到的動物效仿人類互相撕打的行為。武漢動物園管理人員楊毅解釋，動物園的動物打架往往是因為等級、發情或食物分配，是本能行為、自然規律，一般不會效仿人類打架，飼養員也不會勸架；若動物打得不可開交，為避免牠們死亡或者受傷，飼養員才會干預。

中科院動物研究所博士、國家動物博物館副館長張勁碩稱，網傳撕打地點有大猩猩，但據他所知只有黑猩猩，「不知道這撕打地點到底養的是什麼動物？」，又指動物即使不模仿人類都會經常打架，「咋就一度失控了呢？」。他又稱，聲明中更令人好奇的是飼養員如何耐心教育，「動物咋就知道打架不好？還『特別不好』」，認為動物園應該搞好科學普及和宣傳，不應該搞誤導公眾的偽科學，「但是你不得不承認，人家很會營銷，是個好段子」。