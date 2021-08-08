東京奧運｜全紅嬋爆紅反映社會勢利？　環時：是喜劇是勵志故事

東京奧運女子跳水個人10米高台決賽，中國隊年僅14歲的全紅嬋憑藉幾乎零失誤的表現奪冠，隨後走進大眾視野。出身農村、家庭貧困的她曾受訪表示，母親借不到錢治病，她希望透過跳水賺錢為母醫病，令不少網民感到心疼。

在全紅嬋奪金後，其老家破舊的屋外擠滿人潮和豪車，政府官員和企業向其送錢、送樓、送物資，甚至還有網紅到場打卡、直播，其家人原本清靜的生活被打破，有聲音批評這些行徑勢利。

官媒《環球時報》發表的評論指，「全紅嬋是勵志故事，不應讀偏」；《中國婦女報》則指，企圖瓜分全紅嬋身上巨大的關注度的行為是醜陋的。



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《環球時報》7日發表的評論指，一些人從社會圍繞全紅嬋家庭的表現中讀出了「勢利」。他們會問：假如全紅嬋沒有得冠軍又會如何？難道她的母親就不該有足夠的錢治病嗎？難道這個小姑娘就不該有錢去一趟遊樂場，玩一玩她喜歡的抓娃娃嗎？

評論指，更要看到的是，全紅嬋是一個典型勵志故事，是這個方向的強烈縮影。全紅嬋7歲進入體校學跳水，2018年入省隊，2020年進入國家隊。這份經歷告訴人們，即使是一個農村孩子，她的天賦在今天的中國社會裡有機會被發現，社會能夠強有力地響應、支持她的個人努力，幫助她一步步向上走，朝著成功走。

評論又指，一個人成為奧運冠軍後，社會的資源蜂擁而至，這是永恆的世態。這種關注有互聯網時代的特點，混進了一些功利成分，但我們整體上無需對這種關注本身的產生感到不自在。評論最後又指，全紅嬋是一個喜劇，喜劇中間往往也會有淚點，但它們不會導致對全劇的誤讀。

《中國婦女報》8日發表的評論則指，當祝福參雜著目的，當圍觀帶著利益，這一切都變了味。那些堵在全紅嬋家門口、即使影響了全紅嬋家人的正常生活也要直播帶貨的人，早就以利益當先，以流量為重，他們在乎的不是全紅嬋本人，而是企圖瓜分全紅嬋身上巨大的關注度。這種行為當然是醜陋的，全紅嬋本人需要的是健朗快樂的成長，是繼續專心投入訓練在跳水路上越走越遠。而她家人需要的，是不被騷擾的正常生活。

評論又指，平台的默許和不作為也應被譴責。作為平台，有義務維持社會公序良俗，維護公共利益，而不是「流量至上」。