東京奧運｜奪金不穿中國匹克穿Nike　巴西男足未穿贊助服涉違約

東奧男足金牌戰於7日舉行，巴西加時以2：1擊敗西班牙，衛冕成功。不過巴西男足在賽後領獎時，並未穿著官方贊助商中國品牌「匹克」的領獎服領獎，而僅把領獎服綁在腰上，卻穿著比賽時的Nike（內地稱耐克）球衣，意外引發風波。

對此，匹克已就此事透過巴西奧委會進行交涉。



依照規定，運動員領獎時都要穿著代表團的領獎服上台接受獎牌，而巴西男足今屆的領獎服由匹克贊助。不過巴西男足僅把領獎服綁在腰上，並穿著匹克長褲。

巴西男足的舉動引發大批中國網民不滿，紛紛表示「匹克如不追究，丟的是國家的尊嚴」、「很明顯是有意為之，一定要追究違約責任」。

匹克8日發布聲明表示，他們尊重巴西足球隊對比賽裝備的選擇及現有贊助商權益，但是根據匹克與巴西奧委會協議，所有運動員須統一著匹克全套裝備領獎，不得出現其他品牌露出。

聲明又稱，很遺憾，巴西男足在領獎時刻做出這一違規舉動，違反了國際奧委會對於領獎裝備只能出現一家的準則，且並未在賽前與匹克進行任何溝通。目前匹克已就此事通過巴西奧委會交涉。

網民熱議：

「建議以後中國贊助商不要和巴西運動員合作了，就該把他們拉進黑名單。」

「按照違約告他們啊。」

「支持匹克維權。」

「有種連匹克的褲子也脫了啊。」

「沒有契約精神的國家永遠別給他們贊助。」