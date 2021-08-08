東京奧運︱10大中華台北隊女神回顧　射擊甜心吳佳穎曾在大陸爆紅

東京奧運全球掀起一股奧運熱，大家天天守在螢幕前，為選手加油打氣，而台灣不僅男神一波狙擊少女心，女神們更是層出不窮，一個比一個更迷人！
不只奪牌熱門人選舉重女神郭婞淳、世界球后戴資穎備受矚目，空手道精靈文姿云、射箭女將譚雅婷等好手，也是吸粉無數。今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，為大家獻上今年東京奧運十大討論度最高台灣奧運女神，快來看看你的第一名有沒有入列！
No.10 陳念琴
「要比賽就要拿到奧運金牌！」拳擊女王陳念琴霸氣十足的宣言，帥氣程度破表，超狂氣勢橫掃千軍，出拳狠勁配上猛力，底下直接一排愛心刷起來。
為了練拳擊，國中就一個人離開馬祖在台灣本島訓練、生活，她說自己的心很軟，家人更是最軟的那一塊，常常和爸媽通電話，眼淚就忍不住落下。二度站上奧運擂台止步八強，她也流下不甘的淚水，誓言下次一定要把金牌奪回來！
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分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年7月23日至2021年8月2日，共11天。
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣奧運女神』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
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