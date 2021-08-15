茂名男子當街持菜刀斬死警員　兩名輔警奔向警車逃命被追責

上周三（11日），廣東茂名一名35歲男子手綁菜刀當街斬死警員。事發時的細節曝光，在場的兩名輔警當即奔向警車，而兇徒則緊追其後。兩名輔警最終駕駛警車逃離現場。

廣東省公安廳發布消息指，要求徹底調查現場警務輔助人員失職情況，依法依紀追究責任。



兇徒事後一度騎乘電動車逃走。（影片截圖）

據此前報道，事發現場位於電白區麻崗中心小學東南側，有附近商戶透露，遇難交警是在執勤時與人發生矛盾後，被人持菜刀砍死。兇徒據報不滿被攔截車輛，將菜刀綁在手上，直接走向交警行兇。從網上片段可見，雙手沾滿鮮血的兇徒，朝交警後頸猛砍，後者隨即倒地，血如泉湧。兇徒事後一度騎乘電動車逃走，但不久後被擒。

案件發生後，詳情也進一步披露。據《封面新聞》報道，根據8月11日案發現場的錄影畫面，襲擊事件發生後，2名警員從襲擊現場跑向警車，疑犯楊某增隨後追趕到警車旁停車，警車啟動撤離現場，楊某增也駕車逃離。之後救護車趕到現場，有一名醫生曾為受傷交警進行心肺復蘇。

兇徒施襲場面。（影片截圖）

電白區麻崗交警中隊的值班警官表示，事發當日，死者劉警官和兩名輔警駕駛一輛警車出勤，在事發地段執行電單車整治任務。日常執勤裝備中，輔警也有配備防暴器械。但還不清楚8月11日出警時，劉警官和兩位輔警是否隨車或隨身攜帶。8月11日出事後，兩位涉事輔警就一直沒有來警隊上班。對於兩位輔警是否涉嫌對劉警官「見死不救」，值班警官表示自己不掌握現場的詳細情況，對此不做評判。

8月13日，廣東省公安廳發布新消息稱，省公安廳廳長王志忠已趕赴廣東電白看望慰問死者劉豐源家屬，並要求徹底調查現場警務輔助人員失職情況，依法依紀追究責任。

根據公安部交管局《交通警察和警務輔助人員安全防護規定》，執行道路上執勤、查處交通違法行為時交警應當隨身佩戴的防暴防護設備包括催淚噴射器、警棍、手銬，警務輔助人員只應當佩戴必要的防護裝備，包括防暴盾牌等裝備應當根據需要配備在警用巡邏車中。