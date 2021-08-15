鄭愷火鍋店被揭賣變質食材　生菜回收再用　公司發聲明道歉

近日，有微博博主暗訪了內地男星鄭愷有份投資的火鍋店「火鳳祥」一家門店，發現使用的鵝腸中殘留排泄物、黃喉變質、生菜回收等問題。

火鳳祥昨日（14日）就此發致歉公開信，稱公司已成立督查小組，對全國範圍內所有門店進行核查，確定涉事門店後，將對涉事門店做出立刻停業整頓、處罰、開除涉事崗位負責人等處理。



《新京報》報道指，暗訪影片顯示，涉事門店使用的黃喉已發臭，但處理的方式是「沖洗三個小時」，「聞不到臭就可以用了」。同時後廚工作人員還露，黃喉、牛百葉都是經過「藥水泡的」；鵝腸裏面則殘留著排泄物，工作人員稱「正常」，甚至稱「不要說那麼直接，那個叫『調料』」。

在配菜方面，影片顯示該店的白玉菇等菜式不清洗，作為墊菜使用的生菜葉「回收再利用」。而炸製食品的油方面，工作人員表示「一周換一次，忙的時候就不換」。一位工作了20多天的廚師更說，這20多天就換過一次。

而放在油鍋附近的鹵湯，並沒有用每天燒開兩次的方法保證不變質，在炎熱的夏季，20多天沒有換過，導致鹵湯已經發酸變質。在處理垃圾時，一個工作人員甚至用餐盤鏟垃圾。

火鳳祥14日在微博發出公開致歉信，表示已在全國範圍內對所有火鳳祥門店進行核查，在確定涉事門店後，將對涉事門店作岀立刻停業整頓、處罰、開除涉事崗位負責人等處理，又指「視頻中所涉及門店的違規行為嚴重違背了火鳳祥的運營要求，與企業宗旨嚴重背離，公司對此絕不姑息，堅決嚴肅處理。」

在去年7月，剛開業不久的火鳳祥就陷入抄襲風波。當時吼堂老火鍋公開發文，指責鄭愷的火鳳祥火鍋店裝修涉嫌抄襲吼堂老火鍋。隨後，吼堂方面再發出聲明，稱火鳳祥方面表達歉意並承諾對相關問題進行整改。

「火鳳祥」早前被指抄襲（點圖放大）：

鄭愷的「火鳳祥」跟「吼堂」的店內設計一模一樣。（吼堂微博）

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報道指，火鳳祥（寧波）品牌管理有限公司的股東之一為上海歡鑠企業管理中心（有限合夥），鄭愷則是上海歡鑠的大股東，持有70%的股份。另據火鳳祥官網顯示，火鳳祥鮮貨火鍋為火鳳祥（寧波）品牌管理有限公司旗下的火鍋品牌，鄭愷作為品牌掌櫃。

內地男星鄭愷。（視覺中國）