河南衛視七夕節目涉盜圖　導演組致歉：編導與插畫師未洽談成功

今年初，河南衛視因在春晚上演出《唐宮夜宴》廣受好評，其後的《元宵奇妙夜》、《端午奇妙游》亦令人眼前一亮，不少人都期待下半年其他節日的特備節目。

適逢昨日（14日）七夕佳節，河南衛視提前一日推出了《七夕奇妙遊》晚會，再次贏得民眾的掌聲。然而，有插畫師反映，河南衛視在雙方未達成授權協議的情況下，擅自在晚會節目《為自己鼓掌》中盜用其原創作品。

《七夕奇妙遊》節目組連夜向作者道歉，稱對接編導對插畫師的報價傳達有誤，製片沒有及時接到編導未獲授權的反饋。目前，雙方已達成和解。



《七夕奇妙遊》晚會包含多個節目，包括金剛和飛天神女共舞的《龍門金剛》，展現七夕七巧習俗的《給女孩》，壯懷激昂、充滿大漠豪情的《破陣樂》，還有將崑曲《牡丹亭》、越劇《梁祝》、豫劇《白蛇傳》等經典愛情戲劇融合在一起的《愛》等，其中《為自己鼓掌》被指盜圖。

插畫師昨晚在微博發文稱，在節目播出前一天，河南衛視官方曾主動聯繫自己購買作品授權，但由於價格沒有談攏，以及合約未及時簽署等問題，雙方未能達成合作。然而，河南衛視在未獲授權的情況下，竟然在節目《為自己鼓掌》中，盜用自己的原創作品《牛郎織女》和《后羿射日》。據介紹，兩幅作品均出自涉事插畫師的插畫作品《中華民族神話與傳說》。

事件引起網絡熱議，眾多網民指責河南衛視不尊重原創作者的知識產權，但亦有不少人質疑插畫師炒作，甚至是開天索價。

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插畫師昨日凌晨再度發聲，表示自己在微博發文的初衷，只是作為被盜圖的受害者陳述自己被侵權的經過。他解釋，河南衛視在節目播出前一晚才聯繫他購買授權，「讓我有些懷疑動機了」；其次，他在雙方洽談過程中多次讓步，最後4張圖5000元（人民幣，下同）的價格相當於白送，但雙方依然未洽談成功，河南衛視卻轉頭就直接盜用圖片。

插畫師發布的聊天記錄顯示，當時河南衛視要購買授權的4幅作品，包括《后羿射日》、《牛郎織女》、《夸父逐日》和《伏羲畫卦》。他起初要價8000元一張，可授權用一年，但河南衛視稱「藝術這東西是無價的，今天陸續也買了一些了，基本都是800左右一張」，暗示只能出價800元一張。其後，插畫師提出資源置換稱，若河南衛視官方在發布節目影片的文案中署名並且宣傳時@他，他可以將4張總價降至5000元，但河南衛視回絕此要求。插畫師又上載此前的授權報價，稅後8000元一張，表示自己沒有坐地起價。

插畫師在微博發文不久後，《七夕奇妙遊》導演組亦在微博回應事件，向插畫師道歉。導演組稱，由於對接的編導對插畫師的報價傳達有誤，導致雙方未能達成協議，而製片沒有及時接到編導未獲授權的反饋，最終導致節目中使用了未經授權的圖片。目前雙方已經澄清誤會並達成了諒解。

插畫師轉發該微博，配文稱「雙方已經達成和解，同為創作者，深知藝術作品創作不易，希望大家多多關注節目內容」，並將最先的爆料微博刪除。