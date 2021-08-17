「連體夫妻」阿嬌揹無腿夫12年慘被甩　渣男小波開名車娶女大生

大陸「連體夫妻」小波和阿嬌分別少了一雙腿及右手臂，2020年在網路爆紅，兩人恩愛的生活讓人感動，據悉夫妻倆結婚12年，最後敵不過小三和金錢，老公小波拋棄了正宮和女兒，不只能開百萬名車，還住了大房子，而老婆阿嬌被離婚後回到老家，當起了單親媽媽，現況令人鼻酸。



微博日前「小波阿嬌離婚」登上關鍵字，婚姻故事再度掀起討論，小波因為失去雙腿，沒辦法出外工作，失去右臂的妻子阿嬌悉心照顧，結婚時男方還許下誓言：「我做你的腿，你做我的手，彼此相依為命。」婚後阿嬌就讓老公坐在竹籃裡，到哪裡都揹著老公，為的就是方便照顧，長期下來，阿嬌變成駝背，背部留下隱患，只要到了陰雨天就會疼痛，但兩人恩愛故事因此爆紅，改善了夫妻的生活，小波除了換了間大房子，還買了輛百萬名車，日子過得很是優渥。

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雖然名氣變大，但阿嬌認為不能只靠直播賺取紅利維生，和小波商量應該要去找個工作，小波卻覺得兩人的「恩愛牌」能快速賺取大量財富，不願付出勞力，雙方發生爭執，感情也轉淡，之後小波在直播中認識了長相甜美又年輕的女粉絲，最後竟然決定離婚，和小三共組家庭，外傳小三四肢健全、家境富裕，還是個年輕的女大生。

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小波不只拋棄結婚12年、一起共患難的妻子，連女兒都讓給老婆，阿嬌離婚後鬱鬱寡歡，帶著女兒回到老家，好一陣子走不出陰影，每天以淚洗面，因為意外缺少一隻右臂的她，現在咬牙獨自賺錢扶養女兒，讓網友相當心疼。

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