江蘇男自稱「人類高質量男性」粉絲群月費2.5萬　迪麗熱巴也模仿

內地近期興起一股「油膩網紅」的現象，其中江蘇男子徐勤根配上慘白妝容、頭髮緊貼頭皮的形象，在「求偶」影片中自稱「人類高質量男性」，是國內少數高淨值的男性之一，獨特的人設在網絡引起熱度。近日，更有網民爆料指徐勤根已經開粉絲群了，而且收費十分高昂，若想進入粉絲群一個月要付2.5萬元（人民幣．下同），至於包年則有優惠，「只用」7.5萬元。



事源上月21日，徐勤根在微博發布一段3分鐘的影片，自稱29歲、有國外工作經驗的他是「人類高質量男性」，智力比較高等，想求偶人類高質量女性；又指自己可以為女方帶來各種經濟、精神支持，如不定期的財務支持、奢侈品、旅遊時幫忙拍照、翻譯，並基於平等前提交流等。他之後還用流利的商務英語發布了一個「國際版本」。而對於自己背景，他介紹稱，其從大一就開始接觸資本市場，現從事全球資本市場投資，具體工作與金融衍生品市場有關。

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影片中，戴着眼鏡的徐勤根配上了慘白的妝容，髮型梳着側分、頭髮緊貼頭皮，整個人看起來非常正式、拘謹，但動作又不太協調，因此「人類高質量男性」論一出旋即引發網民廣泛關注甚至二次創作，其本人過往在微博發出的「高質量」一面，如五星級酒店、奢侈品服飾、名錶、私人飛機等照片一一被翻出。不過徐勤根澄清，自己非富二代，所謂的名車及私人飛機均非個人資產。

值得一提的是，徐勤根還經常使用一個側身半蹲的姿勢拍照，並命名其為「高質量男性自拍姿勢解鎖」，指該姿勢最可以體現出中華民族男性和女性的自信。網民們也紛紛模仿該姿勢拍照，甚至劉濤、迪麗熱巴等知名藝人也曾擺拍，「聽說這樣拍照質量很高」。

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而走紅後，徐勤根走出一條頗為順利的「商業路」，不但獲電商平台及啤酒廠商邀請做廣告，虎牙直播更專門為其開設「求偶專場」，讓其與一眾女主播交流。

近日，再有網民爆料指徐勤根已經開了粉絲群，且價值不菲，想要進入粉絲群者，費用為2.5萬元，半年5萬元，包年7.5萬元。

至於入群的好處，徐勤根稱自己可以提供涉及全球及國內金融衍生品交易方面的高價值金融經濟信息和情報，還可以提供諮詢服務。

他還「窩心」地提醒網民稱，粉絲群價格較高，需要認真權衡經濟情況、謹慎購買。據了解，該群允許1000名成員，目前已有12人加入。