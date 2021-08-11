遊客網紅隧道內拍「港風大片」或涉違法？　成都警方加大力度整治

四川成都有網紅隧道因光線柔和、拍得出「港風大片」，而吸引大量遊客前往打卡，但因隧道內車輛川流不息，所以打卡拍照的人不僅有可能阻礙交通，還會面臨一定的安全風險。對此，當地交通部門近日赴現場整治，並派警力對攝影愛好者進行安全教育及勸離。



成都網紅隧道吸引有人拍「港風大片」。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，涉事網紅隧道為成都市天河西二街隧道，前來打卡的人們通常擺出倚靠在非機動車道的護欄上的姿勢，而伴隨著隧道內暖色頂燈，以及經過車輛的車燈，成片中車流與人流擦肩而過，「復古」、「刺激」的效果頗具「港風大片」的風格。

有在隧道內拍婚紗照的新人表示，選擇到此拍照正是看中了「港味兒」，「靠著欄杆的時候兩邊是車流，頭頂是隧道的燈，效果不錯。」此外，該網紅隧道還吸引過不少明星、網紅至此拍攝寫真。

有攝影師介紹指，自去年起開始收到客戶想在該隧道內拍照的需求，經過現場考察後，發現場景確實適合拍照，「尤其是在傍晚，隧道口的光線開始變得柔和，加上車燈和隧道燈的共同作用，拍出來的效果比較討人喜歡。」該攝影師還還透露，目前每月大概15單客戶選擇這條隧道內拍攝，「既有寫真也有婚紗。」

但是，在隧道內拍照卻存在一定安全隱患。據了解，該網紅隧道內由機動車道和非機動車道兩部分組成，非機動車道和人行道高出機動車道一米左右，護欄位於非機動車道與機動車道之間，有時會出現情侶牽手在護欄旁邊奔跑的場景。此外，非機動車道寬約5米，但並非只有非機動車經過，有時亦會有機動車在非機動車道上經過，若車速過快人們或有可能避之不及。

而根據《道路安全交通法》第三十一條規定，「未經許可，任何單位和個人不得佔用道路從事非交通活動。」因此，在網紅隧道內的拍照行為不僅存在生命安全隱患，還或涉嫌違法。

目前，成都市警方對涉事隧道加強巡邏，並對現場攝影愛好者進行了安全教育和勸離。警方稱，後續將提高巡邏頻率，維護隧道內的交通秩序。