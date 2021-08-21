雲南工人因著破洞衣遭Nike店員歧視　公司：涉事員工被辭退

近日，雲南一對「衣衫襤褸」的工人夫婦，帶著孩子在昆明一間Nike專賣店選購商品時，竟遭到店員歧視，雙方發生肢體衝突。事發6日後，Nike公司向工人夫婦進行道歉，並表示涉事員工已被辭退。



據《極目新聞》報道，來自昭通市大關縣的毛治高夫婦育有三個孩子，因為工作原因他們一年內與孩子見面的次數屈指可數。因為孩子們的學習成績較為優異，毛治高夫婦決定獎勵他們幾件新衣，孩子們亦表示想要「人生中的第一件Nike衣服」。

8月13日下午，毛治高夫婦與孩子們一同前往昆明市五華區昌源中路上的一間Nike專賣店。但是身著破洞T恤、黑色布鞋的毛治高在進店時感受到了一名女店員並不友好的目光。他們的小兒子購物期間將兩件心儀的衣服拿在手中，更是被女店員直接搶走，重新掛在衣架上。

事發後，毛治高的妻子與店方理論並希望店方能夠為此道歉，但該名女店員態度極差，還進行言語攻擊。期間，雙方還發生肢體衝突，毛治高妻子頸部被店員抓傷。隨後，警方趕到現場進行調解。

事發當日，毛治高向Nike公司致電反饋了自己在昆明店內的遭遇，並希望涉事女店員可以就此道歉。但直至6日後，Nike公司雲貴地區區域經理才致電毛治高夫婦進行道歉，電話中對方邀請夫妻二人再次前往事發門店，但被二人拒絕，「我們希望耐克公司方面能夠出一份書面的道歉信。」該名負責人還提到，涉事女店員目前已經被公司辭退，他稱作為一個大品牌，不希望有影響品牌形象的人。

事件引起網民熱議：

「小孩心裡也容易留下自卑的陰影哇！」。



「就一普通品牌，做個銷售難道還找到優越感了？」。



「狗眼看人低，那個店員真可悲，人家農民工工資絕對比她高多了，有什麼資格看不起人」。



「通過衣著來判斷一個人是成年人的通病。服裝店店員尤甚，但正是如此，她們才更要懂得如何隱藏自己的判斷並給出專業的服務態度來，這樣業績才會朝著穩定的方向發展。」

